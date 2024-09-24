AL VIA DAL 25 AL 29 SETTEMBRE: PATERNÒ CELEBRA LA TRADIZIONE CON LA FIERA DI SETTEMBRE

Dal 25 al 29 settembre 2024, Paternò sarà teatro della storica Fiera di Settembre, un evento che celebra le tradizioni locali, promuove il territorio e offre giornate ricche di spettacoli, intrattenim...

Dal 25 al 29 settembre 2024, Paternò sarà teatro della storica Fiera di Settembre, un evento che celebra le tradizioni locali, promuove il territorio e offre giornate ricche di spettacoli, intrattenimento e convivialità.

L'inaugurazione della Fiera si terrà il 25 settembre e vedrà la partecipazione degli Sbandieratori Antica Ibla Major di Paternò, che daranno il via all’evento con una bellissima esibizione.

Quest'anno, la Fiera sarà animata non solo da esibizioni artistiche e musicali, ma anche dalla partecipazione attiva delle scuole, delle associazioni e delle scuole di danza del territorio.

Le scuole di danza che parteciperanno sono:

26 set. “scuola di Danza "Art studio centre ballet" Barbara Arcidiacono

27 set “Futura Studio” venerdì 27 settembre, Francesca Sciurello

28 set. “Dance production” di Motta

29 Set: “Royal Dance” ore 18,00 -18,40 di Agata Benvenga “Tropical style” , Ore 19, 00 di Aurelio Consalvo

A proporre l’offerta formativa dei rispettivi istituti interverranno anche le scuole: I.I.S. Rapisardi, l’istituto Alberghiero Rocco Chinnici, l’I.C. “Don Milani” e l’I.T.E. “Gioacchino Russo”.

Saranno presenti anche gli stand delle associazioni di volontariato Croce Rossa, ANPAS e della Pro Loco, che offriranno iniziative e sensibilizzazione su tematiche sociali di grande rilevanza. Il programma della Fiera prevede cinque giorni di eventi imperdibili, con spettacoli ogni sera a partire dalle 21:00 presso la Villa Moncada.

L'amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a vivere appieno questo appuntamento tradizionale, che si conferma uno dei momenti più attesi e partecipati del calendario locale.