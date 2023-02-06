AL VIA DOMANI SANREMO, LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA
Tutto pronto all'Ariston per la 73/a edizione del festival di Sanremo.Domani sera Amadeus darà il via alla sua quarta direzione artistica e conduzione della manifestazione.Al suo fianco per le cinque...
Tutto pronto all'Ariston per la 73/a edizione del festival di Sanremo.
Domani sera Amadeus darà il via alla sua quarta direzione artistica e conduzione della manifestazione.
Al suo fianco per le cinque serate ci sarà nel ruolo di co-conduttore Gianni Morandi.
Sul palco, domani, oltre alle esibizioni dei 14 Big in gara, è attesa la prima delle quattro co-conduttrici scelte da Ama Chiara Ferragni, che farà il bis anche sabato sera. Come da tradizione ci saranno i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco che canteranno Brividi, con cui primeggiarono dodici mesi fa. Blanco poi si esibirà da solo con il suo nuovo inedito dal titolo l'isola delle Rose.
E' anche la serata dei Pooh che tornano insieme, dopo l'addio a dicembre 2016 e soprattutto dopo la morte di Stefano D'Orazio.
"Faranno qualcosa di speciale - ha assicurato Amadeus -.
Ripercorriamo la loro carriera e sarà emozionante".
Elena Sofia Ricci salirà all'Ariston per presentare la nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l'inferno. Dal Sukuzi stage, per gli eventi esterni collegati al festival, arriva Piero Pelù con il brano Gigante. E dalla Costa Smeralda si collegherà Salmo.
"E poi convinciamo Gianni a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l'Ariston"
Prima serata, Martedì 7 febbraio
Anna Oxa
Gianmaria
Mr Rain
Mengoni
Ariete
Ultimo
Coma Cose
Elodie
Leo Gassman
Cugini di Campagna
Grignani
Olly
Colla Zio
Mara Sattei
Seconda Serata, mercoledì 8 febbraio
Will
Modà
Sethu
Articolo 31
Lazza
Giorgia
Colapesce Dimartino
Shari
Madame
Levante
Tananai
Rosa chemical
LDA
Paola e Chiara