AL VIA DOMANI SANREMO, LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA

Tutto pronto all'Ariston per la 73/a edizione del festival di Sanremo.

Domani sera Amadeus darà il via alla sua quarta direzione artistica e conduzione della manifestazione.

Al suo fianco per le cinque serate ci sarà nel ruolo di co-conduttore Gianni Morandi.

Sul palco, domani, oltre alle esibizioni dei 14 Big in gara, è attesa la prima delle quattro co-conduttrici scelte da Ama Chiara Ferragni, che farà il bis anche sabato sera. Come da tradizione ci saranno i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco che canteranno Brividi, con cui primeggiarono dodici mesi fa. Blanco poi si esibirà da solo con il suo nuovo inedito dal titolo l'isola delle Rose.

E' anche la serata dei Pooh che tornano insieme, dopo l'addio a dicembre 2016 e soprattutto dopo la morte di Stefano D'Orazio.

"Faranno qualcosa di speciale - ha assicurato Amadeus -.

Ripercorriamo la loro carriera e sarà emozionante".

Elena Sofia Ricci salirà all'Ariston per presentare la nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l'inferno. Dal Sukuzi stage, per gli eventi esterni collegati al festival, arriva Piero Pelù con il brano Gigante. E dalla Costa Smeralda si collegherà Salmo.

"E poi convinciamo Gianni a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l'Ariston"

Prima serata, Martedì 7 febbraio

Anna Oxa

Gianmaria

Mr Rain

Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma Cose

Elodie

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Seconda Serata, mercoledì 8 febbraio

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa chemical

LDA

Paola e Chiara