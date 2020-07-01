95047

AL VIA I LAVORI SUL PONTE GRACI TRAFFICO IN TILT

FLASHPrimo giorno di lavori, ed è subito caos.Traffico paralizzato sulla SS 121 in direzione Paternò.Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente...

A cura di Redazione Redazione
01 luglio 2020 13:13
AL VIA I LAVORI SUL PONTE GRACI TRAFFICO IN TILT -
News
Condividi

FLASH

Primo giorno di lavori, ed è subito caos.
Traffico paralizzato sulla SS 121 in direzione Paternò.

Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila a partire dallo svincolo Misterbianco.

Gli operai hanno aperto il e i disagi si sono manifestati quasi subito.

Da ore si procede a passo di lumaca lungo tutto il tratto che va da Misterbianco a Piano Tavola.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047