AL VIA I LAVORI SUL PONTE GRACI TRAFFICO IN TILT

FLASH

Primo giorno di lavori, ed è subito caos.

Traffico paralizzato sulla SS 121 in direzione Paternò.

Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila a partire dallo svincolo Misterbianco.

Gli operai hanno aperto il e i disagi si sono manifestati quasi subito.

Da ore si procede a passo di lumaca lungo tutto il tratto che va da Misterbianco a Piano Tavola.