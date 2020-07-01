AL VIA I LAVORI SUL PONTE GRACI TRAFFICO IN TILT
A cura di Redazione
01 luglio 2020 13:13
Primo giorno di lavori, ed è subito caos.
Traffico paralizzato sulla SS 121 in direzione Paternò.
Interventi che riguardano dei lavori, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila a partire dallo svincolo Misterbianco.
Gli operai hanno aperto il e i disagi si sono manifestati quasi subito.
Da ore si procede a passo di lumaca lungo tutto il tratto che va da Misterbianco a Piano Tavola.