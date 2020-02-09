AL VIA IL CARNEVALE DI ACIREALE - PROGRAMMA COMPLETO

Parte, il più bel Carnevale di Sicilia” evento che tra coriandoli, maschere e carri allegorici attrae ogni anno nella cittadina barocca centinaia di migliaia di persone.Confermato anche per questa edi...

Parte, il più bel Carnevale di Sicilia” evento che tra coriandoli, maschere e carri allegorici attrae ogni anno nella cittadina barocca centinaia di migliaia di persone.

Confermato anche per questa edizione il ticket d’ingresso di 5 euro e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento valido per 6 ingressi al prezzo di 20.

Oggi, Domenica 9, in mattinata i carri resteranno in esposizione lungo il circuito barocco ed alle ore 16:00 inizierà la sfilata.

Alle ore 21:30 poi, in piazza Duomo l’esibizione di Joe Mariani con The Blues Brothers Band.

Il prossimo weekend, partirà già da venerdì 14 febbraio con spettacoli e flashmob dedicati a San Valentino, la festa degli innamorati.

Sabato 15 febbraio torneranno in scena i giganti di cartapesta che resteranno esposti in mattinata ed inizieranno a sfilare alle 15:30, in serata poi l’inaugurazione della mostra d’arte sul carretto siciliano, lo spettacolo “luci e barocco” ed alle 21:00 lo spettacolo musicale “Jumpin’up swing band”.

Domenica 16 febbraio alle ore 11 si svolgerà l’inaugurazione della fiera del fumetto e dopo la sfilata dei carri, alle ore 21 l’esibizione dei Kunsertu in piazza Duomo.

Esibizioni, sfilate e spettacoli continueranno giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 per raggiungere il clou domenica 23 febbraio, giornata principale della manifestazione durante la quale saranno sul circuito sia i carri in cartapesta che quelli infiorati.

Proprio ai carri infiorati sarà poi dedicata la giornata di lunedì 24 che si chiuderà con il concerto dei Sing-Hozzo, una tribute band dei Negramaro.

L’ultimo giorno dedicato al “Più bel carnevale di Sicilia” sarà il martedì 25 febbraio, tradizionalmente martedì grasso, in mattinata le opere resteranno in esposizione e nel pomeriggio inizieranno la sfilata finale, alle ore 21 in piazza Duomo si svolgerà lo spettacolo de i Falsi d’Autore, ed alle ore 23, la premiazione dei concorsi chiuderà la manifestazione.

