Al via la lotteria degli scontrini: ecco come funziona e le date delle estrazioni

Prende in via oggi la lotteria degli scontrini, dopo i rinvii causati dalla pandemia da Coronavirus. Dal primo febbraio 2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettr...

Prende in via oggi la lotteria degli scontrini, dopo i rinvii causati dalla pandemia da Coronavirus. Dal primo febbraio 2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. In palio ci sono premi sia per chi compra sia per chi vende: l’11 marzo la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100mila euro a 10 acquirenti e premi da 20mila euro a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria nel mese di febbraio. Le regole sono fissate nel provvedimento di Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate.

CHI PUO’ PARTECIPARE – Alla lotteria degli scontrini possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno 1 euro di spesa. Non possono invece partecipare alla lotteria -specificano Mef, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Sogei – gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

COME PARTECIPARE – Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta, viene spiegato, di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

I BIGLIETTI – I biglietti sono tanti quanti sono gli euro spesi. Lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita Iva dell’esercente.

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

LE ESTRAZIONI – A regime saranno effettuate:

– estrazioni settimanali (che prenderanno il via giovedì 10 giugno) con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

– estrazioni mensili (che partiranno giovedì 11 marzo e verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese) con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguirà l’estrazione annuale (che si terrà a inizio del 2022) con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

IN CASO DI VITTORIA – Le vincite sono comunicate tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, Ini-Pec). In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

