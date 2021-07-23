AL VIA LE OLIMPIADI DI TOKYO: OGGI CERIMONIA D'APERTURA. LE DATE, ORARIO ITALIANO E FINALI DI TUTTE LE DISCIPLINE

Tutto pronto a Tokyo per la cerimonia di apertura della 32esima edizione delle Olimpiadi, le prime nella storia che si svolgeranno senza pubblico a causa dell'emergenza Covid, che già l'anno scorso ha...

Tutto pronto a Tokyo per la cerimonia di apertura della 32esima edizione delle Olimpiadi, le prime nella storia che si svolgeranno senza pubblico a causa dell'emergenza Covid, che già l'anno scorso ha costretto al rinvio della kermesse. Alle 13 italiane di oggi (le 20 in Giappone), il Sol Levante dà ufficialmente il via ai Giochi allo stadio Olimpico della capitale, davanti all'imperatore Naruhito. Le competizioni (alcune già partite nei giorni scorsi) si svolgeranno fino al 9 agosto ed in gara ci saranno 11mila atleti malgrado il virus, che continua a fare positivi anche al Villaggio Olimpico. L'Italia va a caccia di medaglie. "Dobbiamo arrivare almeno a 30, spero con più degli otto ori presi a Rio. Serviranno a promuovere la campagna per i vaccini”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò

Venerdì 23 luglio

13:00 – CERIMONIA DI APERTURA

Sabato 24 luglio

(1:30-1:50) – CANOTTAGGIO singolo femminile (ripescaggi)

1:30 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri (qualificazioni)

(2:00-11:00) – SCHERMA spada femminile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:00-13:40) – BADMINTON singolo femminile (gironi)

(2:00-12:20) – BADMINTON doppio misto (gironi)

(2:00-13:40) – BADMINTON doppio femminile (gironi)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

(2:00-12:30) – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (turni preliminari)

(2:00-15:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

2:00 – VOLLEY maschile ITALIA-CANADA (gironi)

(2:00-2:20) – CANOTTAGGIO singolo maschile (ripescaggi)

(2:30-12:00) – SCHERMA sciabola maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-8:50) – TIRO CON L’ARCO misto (ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-12:00) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

2:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (ripescaggi)

2:40 – CANOTTAGGIO doppio maschile (ripescaggi)

(2:50-3:10) – CANOTTAGGIO femminile due senza (batterie)

2:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49kg (gruppo B)

(3:00-7:30) – SOFTBALL (gironi)

(3:00-12:30) – GINNASTICA ARTISTICA singolo maschile (qualificazioni)

(3:00-12:00) – TAEKWONDO femminile -49kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-12:15) – TAEKWONDO maschile -58kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-14:00) – BASKET 3X3 femminile (gironi)

(3:20-13:00) – BADMINTON singolo maschile (gironi)

(3:20-3:40) – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie)

3:45 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri FINALE

(3:50-4:10) – CANOTTAGGIO femminile doppio pl (batterie)

(4:00-13:00) – BADMINTON doppio maschile (gironi)

dalle 4:00 – JUDO femminile -48kg (ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile-60kg (ottavi e quarti di finale)

4:00 – CICLISMO su strada maschile (prova in linea)

(4:00-10:00) – BOXE femminile 54-57kg (primo turno)

(4:05-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

4:15 – TENNISTAVOLO doppio misto (ottavi)

(4:20-4:40) – CANOTTAGGIO maschile doppio pl (batterie)

(4:30-4:48) – BOXE femminile 64-69kg (primo turno)

(4:35-15:25) – BASKET 3X3 maschile (gironi)

(4:50-5:00) – CANOTTAGGIO femminile quattro senza (batterie)

(5:03-10:30) – BOXE maschile 52-57kg (primo turno)

(5:10-5:20) – CANOTTAGGIO maschile quattro senza (batterie)

6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola (qualificazioni)

(6:24-12:06) – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49kg (Gruppo A)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

7:12 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola FINALE

9:25 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE BRONZO)

(9:30-13:30) – CALCIO femminile (gironi)

9:45 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -48kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -60kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 1)

10:30 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-MONGOLIA (gironi)

(12:02-12:17) – NUOTO maschile 400 metri misti (batterie)

(12:28-12:43) – NUOTO femminile 100 metri farfalla (batterie)

(12:48-13:24) – NUOTO maschile 400 metri stile libero (batterie)

12:50 – SCHERMA spada femminile (FINALE BRONZO)

13:00 – SOFTBALL ITALIA-GIAPPONE (gironi)

13:12 – BOXE maschile +91kg (primo turno)

13:20 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE BRONZO)

dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE BRONZO)

(13:30-13:50) – NUOTO femminile 400 misti (batterie)

13:45 – SCHERMA spada femminile (FINALE ORO)

dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE BRONZO)

(13:45-14:15) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

(13:55-14:10) – NUOTO maschile 100 metri rana (batterie)

(14:15-14:25) – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri stile libero (batterie)

14:15 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE ORO)

14:25 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-FRANCIA (gironi)

14:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE ORO)

14:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE ORO)

Domenica 25 luglio

(0:00-7:20) – SURF maschile (batterie)

2:00 – VOLLEY femminile RUSSIA-ITALIA (gironi)

(2:00-4:03) – SKATEBOARD street maschile (batterie)

2:00 – TIRO A SEGNO piattello femminile (qualificazioni)

2:00 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (qualificazioni)

(2:00-14:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(2:00-11:00) – SCHERMA fioretto femminile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:00-14:30) – PALLAMANO femminile (gironi)

(2:00-2:10) – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

(2:20-2:30) – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

2:30 – TIRO A SEGNO piattello maschile (qualificazioni)

(2:30-5:15) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

(2:30-12:00) – SCHERMA spada maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-8:40) – TIRO CON L’ARCO a squadre femminile (ottavi, quarti e semifinali)

(3:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

(3:00-13:20) – GINNASTICA ARTISTICA singolo femminile (qualificazioni)

(3:00-13:00) – BADMINTON singolo maschile (gironi)

(3:00-11:40) – BADMINTON doppio maschile (gironi)

(3:00-12:20) – BADMINTON singolo femminile (gironi)

(3:00-14:00) – BASKET maschile (gironi)

(3:00-7:30) – SOFTBALL (gironi)

(3:00-3:10) – CANOTTAGGIO doppio maschile (ripescaggi)

3:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (quarti di finale)

(3:00-13:00) – TENNISTAVOLO doppio misto (quarti e semifinali)

3:00 – PALLANUOTO maschile SUDAFRICA-ITALIA (gironi)

(3:00-12:30) – TAEKWONDO femminile -57kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-12:45) – TAEKWONDO maschile -68kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-14:25) – BASKET 3X3 femminile (gironi)

(3:20-3:30) – CANOTTAGGIO doppio femminile (ripescaggi)

(3:20-8:40) – SURF femminile (batterie)

3:30 – NUOTO maschile 400 metri misti (FINALE ORO)

(3:40-3:46) – NUOTO femminile 100 metri farfalla (semifinali)

3:40 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (ripescaggi)

3:40 – BASKET 3X3 femminile ROMANIA-ITALIA (gironi)

(3:40-13:00) – BADMINTON doppio femminile (gironi)

3:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (ripescaggi)

3:52 – NUOTO maschile 400 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:00-11:03) – BOXE femminile 48-51kg ( primo turno)

dalle 4:00 – JUDO femminile -52kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile -66kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

(4:00-4:10) – CANOTTAGGIO maschile otto (batterie)

(4:05-14:45) – VOLLEY femminile (gironi)

4:12 – NUOTO femminile 400 metri misti (FINALE ORO)

4:15 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (FINALE ORO)

(4:20-4:30) – CANOTTAGGIO femminile otto (batterie)

(4:20-12:20) – BADMINTON doppio misto (gironi)

(4:30-12:50) – PALLANUOTO maschile (gironi)

(4:33-4:39) – NUOTO maschile 100 metri rana (semifinali)

(4:35-15:25) – BASKET 3X3 maschile (gironi)

4:45 – NUOTO femminile staffetta 4×100 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:50-12:50) – SOLLEVAMENTO PESI maschile -61kg (gruppo A, B)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -67kg (gruppo B)

5:03 – BOXE femminile 69-75kg (primo turno)

dalle 5:05 – VELA maschile RS:X – Windsurfer (tappa 1, 2, 3)

dalle 5:05 – VELA femminile singolo Laser Radial (tappa 1, 2)

(5:18-12:54) – BOXE maschile 57-63kg (primo turno)

5:25 – SKATEBOARD street maschile (FINALE ORO)

6:00 – CICLISMO su strada femminile (prova in linea)

6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (qualificazioni)

(6:00-7:57) – CANOA SLALOM maschile (batterie)

6:40 – BASKET maschile GERMANIA-ITALIA (gironi)

(6:47-8:45) – KAYAK SLALOM femminile (batterie)

(6:54-13:42) – BOXE maschile 75-81kg (primo turno)

7:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (secondo turno)

7:25 – BASKET 3X3 femminile CINA-ITALIA (gironi)

dalle 7:35 – VELA maschile singolo Laser (tappa 1, 2)

dalle 8:05 – VELA femminile RS:X – Windsurfer (tappa 1, 2, 3)

8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE ORO)

8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (FINALE ORO)

9:15 – TIRO CON L’ARCO a squadre femminile (FINALE BRONZO)

(9:30-13:30) – CALCIO maschile (gironi)

9:40 – TIRO CON L’ARCO a squadre femminile (FINALE ORO)

9:40 – CANOTTAGGIO maschile due senza (ripescaggi)

9:50 – CANOTTAGGIO femminile due senza (ripescaggi)

dalle 10:00 – JUDO femminile -52kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -66kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

(11:30-14:15) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

(12:02-12:14) – NUOTO femminile 100 metri dorso (batterie)

(12:22-12:52) – NUOTO maschile 200metri stile libero (batterie)

12:50 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

(12:59-13:14) – NUOTO femminile 100 metri rana (batterie)

13:00 – SOFTBALL ITALIA-MESSICO (gironi)

(13:19-12:14) – NUOTO maschile 100 metri dorso (batterie)

13:20 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)

13:30 – TAEKWONDO femminile -57kg (FINALE BRONZO)

(13:39-14:03) – NUOTO femminile 400 metri stile libero (batterie)

13:45 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

(14:10-14:30) – NUOTO maschile staffetta 4×100 metri stile libero (batterie)

14:15 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)

14:30 – TAEKWONDO maschile -57kg (FINALE BRONZO)

14:30 – TAEKWONDO femminile -57kg (FINALE ORO)

14:45 – TAEKWONDO maschile -68kg (FINALE ORO)

Lunedì 26 luglio

23:30 – TRIATHLON maschile (FINALE ORO)

(0:00-4:12) – SURF femminile (batterie)

(2:00-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

(2:00-14:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(2:00-12:00) – RUGBY maschile (gironi)

(2:00-4:03) – SKATEBOARD street femminile (batterie)

(2:00-2:30) – CANOTTAGGIO singolo femminile (quarti di finale)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

2:00 – TIRO A SEGNO piattello femminile (qualificazioni)

(2:00-11:00) – SCHERMA sciabola femminile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:25-11:50) – SCHERMA fioretto maschile (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-4:45) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

(2:30-8:40) – TIRO CON L’ARCO a squadre maschile (ottavi, quarti e semifinali)

(2:40-3:10) – CANOTTAGGIO singolo maschile (quarti di finale)

(3:00-14:15) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

(3:00-11:00) – BADMINTON singolo (gironi)

(3:00-13:00) – SOFTBALL (gironi)

(3:00-7:30) – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (secondo e terzo turno)

(3:00-10:20) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

3:00 – TIRO A SEGNO piattello maschile (qualificazioni)

(3:00-12:30) – TAEKWONDO femminile -67kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-12:45) – TAEKWONDO maschile -80kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:15-14:25) – BASKET 3X3 femminile (gironi)

(3:20-3:30) – CANOTTAGGIO doppio femminile (semifinali)

3:30 – NUOTO femminile 100 metri farfalla (FINALE ORO)

(3:37-3:43) – NUOTO maschile 200 metri stile libero (semifinali)

(3:40-3:50) – CANOTTAGGIO doppio maschile (semifinali)

(3:50-3:56) – NUOTO femminile 100 metri rana (semifinali)

dalle 4:00 – JUDO femminile -57kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile -73kg (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

(4:00-11:18) – BOXE maschile 48-52kg (primo turno)

4:12 – NUOTO maschile 100 metri rana (FINALE ORO)

4:20 – NUOTO femminile 400 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:31-4:37) – NUOTO maschile 100 metri dorso (semifinali)

(4:35-15:25) – BASKET 3X3 maschile (gironi)

(4:48-9:00) – SURF maschile (batterie)

(4:53-4:59) – NUOTO femminile 100 metri dorso (semifinali)

5:05 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri stile libero (FINALE ORO)

5:25 – SKATEBOARD street femminile (FINALE ORO)

(5:36-12:39) – BOXE maschile 69-75kg (primo turno)

(6:39-13:42) – BOXE femminile 54-57kg (ottavi)

(6:40-14:00) – BASKET maschile (gironi)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -55kg (gruppo B)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

7:00 – CANOA SLALOM maschile (semifinali)

7:20 – VOLLEY maschile POLONIA-ITALIA (gironi)

7:25 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-GIAPPONE (gironi)

7:30 – SOFTBALL CANADA-ITALIA (gironi)

dalle 7:35 – VELA femminile singolo Laser Radial (tappa 3, 4)

7:50 – TIRO A SEGNO piattello femminile (FINALE ORO)

8:00 – CICLISMO, mountain bike maschile (FINALE ORO)

8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma sincronizzato (FINALE ORO)

dalle 8:05 – VELA maschile RS:X – Windsurfer (tappa 4, 5, 6)

8:45 – CANOA SLALOM maschile (FINALE ORO)

8:50 – TIRO A SEGNO piattello maschile (FINALE ORO)

9:15 – TIRO CON L’ARCO a squadre maschile (FINALE BRONZO)

9:40 – TIRO CON L’ARCO a squadre maschile (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -57kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -73kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

10:55 – BASKET 3X3 femminile ITALIA-USA (gironi)

11:00 – CANOTTAGGIO femminile quattro senza (ripescaggi)

11:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro senza (ripescaggi)

12:00 – GINNASTICA ARTISTICA a squadre maschile (FINALE ORO)

(12:02-12:27) – NUOTO femminile 200 metri stile libero (batterie)

(12:29-12:47) – NUOTO maschile 200 metri farfalla (batterie)

12:50 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE BRONZO)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -55kg (FINALE ORO, gruppo A)



(12:56-13:26) – NUOTO femminile 200 metri misti (batterie)

13:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (FINALE BRONZO)



13:15 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)

dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile -67kg (FINALE BRONZO)

(13:32-14:23) – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (batterie)

13:45 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE ORO)

dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE BRONZO)



14:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (FINALE ORO)



14:10 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO)

14:30 – TAEKWONDO femminile -67kg (FINALE ORO)

14:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE ORO)

Martedì 27 luglio

23:30 – TRIATHLON femminile (FINALE ORO)

(0:00-5:24) – SURF maschile (quarti e semifinali)

(1:30-1:40) – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

(1:50-2:00) – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

(2:00-15:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(2:00-14:45) – VOLLEY femminile (gironi)

(2:00-12:00) – RUGBY maschile (gironi e quarti di finale)

(2:00-14:30) – PALLAMANO femminile (gironi)

(2:10-4:28) – CANOTTAGGIO doppio maschile peso leggero (semifinali e finale C)

(2:22-4:48) – CANOTTAGGIO doppio femminile peso leggero (semifinali e finale C)

(2:24-6:36) – SURF femminile (quarti e semifinali)

(2:30-12:28) – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (trentaduesimi e sedicesimi)

(2:30-13:45) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

(2:56-12:41) – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (trentaduesimi e sedicesimi)

2:58 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (FINALE ORO)

(3:00-11:00) – BADMINTON singolo (gironi)

(3:00-14:00) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-12:50) – PALLANUOTO maschile (gironi)

(3:00-12:30) – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (terzo turno e semifinali)

3:00 – BEACH VOLLEY maschile GIAPPONE-ITALIA (turni preliminari)

(3:00-12:30) – TAEKWONDO femminile +67kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

3:10 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (FINALE ORO)

(3:15-12:45) – TAEKWONDO maschile +80kg (ottavi, quarti, semifinali e ripescaggi)

(3:30-3:40) – CANOTTAGGIO maschile due di coppia (semifinali)

(3:30-3:36) – NUOTO femminile 200 metri stile libero (semifinali)

3:43 – NUOTO maschile 200 metri stile libero (FINALE ORO)

(3:50-4:08) – CANOTTAGGIO maschile due di coppia (semifinali)

3:51 – NUOTO femminile 100 metri dorso (FINALE ORO)

3:59 – NUOTO maschile 100 metri dorso (FINALE ORO)

dalle 4:00 – JUDO femminile -63kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile -81kg (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

(4:00-10:48) – BOXE maschile 63-69kg (ottavi)

4:17 – NUOTO femminile 100 metri rana (FINALE ORO)

(4:25-7:30) – SCHERMA spada a squadre femminile (quarti, sfide 5-8° posto e semifinali)

(4:35-4:41) – NUOTO maschile 200 metri farfalla (semifinali)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -59kg (gruppo B)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -64kg (gruppo B)

(4:58-5:05) – NUOTO femminile 200 metri misti (semifinali)

(5:00-14:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

(5:03-11:51) – BOXE maschile 81-91kg (ottavi)

dalle 5:05 – VELA femminile Laser Radial (tappa 5, 6)

dalle 5:05 – VELA femminile 49er FX (tappa 1, 2, 3)

dalle 5:15 – VELA maschile Laser (tappa 5, 6)

dalle 5:15 – VELA maschile Finn (tappa 1, 2)

6:00 – SOFTBALL (FINALE BRONZO)

(6:06-12:24) – BOXE femminile 57-60kg (sedicesimi)

(6:30-14:50) – BASKET 3X3 femminile (gironi e quarti di finale)

(6:39-13:27) – BOXE femminile 64-69kg (ottavi)

7:00 – KAYAK SLALOM femminile (semifinale)

(7:40-15:20) – BASKET 3X3 maschile (gironi e quarti di finale)

dalle 7:50 – VELA maschile 49er (tappa 1, 2, 3)

8:00 – CICLISMO, mountain bike femminile (FINALE ORO)

8:00 – TUFFI femminile 10 metri piattaforma sincronizzato (FINALE ORO)

8:30 – PALLANUOTO maschile ITALIA-GRECIA (gironi)

8:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -59kg (FINALE ORO, gruppo A)

9:00 – KAYAK SLALOM femminile (FINALE ORO)

9:25 – VOLLEY femminile ITALIA-TURCHIA (gironi)

dalle 10:00 – JUDO femminile -63kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -81kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

10:00 – EQUITAZIONE dressage a squadra (FINALE GRAND PRIX)

(10:00-13:30) – CALCIO femminile (gironi)

10:25 – BASKET 3X3 femminile RUSSIA-ITALIA (gironi)

11:30 – SCHERMA spada a squadre femminile (FINALE BRONZO)

(12:02-12:23) – NUOTO maschile 100 metri stile libero (batterie)

(12:28-12:46) – NUOTO femminile 200 metri farfalla (batterie)

12:30 – SCHERMA spada a squadre femminile (FINALE ORO)

12:45 – GINNASTICA ARTISTICA a squadre femminile (FINALE ORO)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -64kg (FINALE ORO, gruppo A)



(12:50-13:14) – NUOTO maschile 200 metri rana (batterie)

13:00 – SOFTBALL (FINALE ORO)

(13:17-13:27) – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie)

dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile +67kg (FINALE BRONZO)

(13:37-14:27) – NUOTO maschile 800 metri stile libero (batterie)

dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile +80kg (FINALE BRONZO)

dalle 14:30 – TAEKWONDO femminile +67kg (FINALE ORO)

dalle 14:45 – TAEKWONDO maschile +80kg (FINALE ORO)

Mercoledì 28 luglio

1:00 – SURF femminile (FINALE BRONZO)

1:30 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia (finale B)

1:42 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia (finale B)

1:00 – SURF maschile (FINALE BRONZO)

1:54 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (finale B)

(2:00-10:00) – RUGBY A 7 maschile (piazzamenti e semifinali)

2:00 – BADMINTON singolo femminile (gironi) e doppio misto (quarti di

finale)

(2:00-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

2:00 – TIRO a volo fossa olimpica femminile (qualificazioni)

(2:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

2:18 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia (finale ORO)

2:25 – TIRO a volo fossa olimpica maschile (qualificazioni)

2:30 – SURF femminile (FINALE ORO)

2:30 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia (finale ORO)

(2:30-12:00) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

(2:30-11:10) – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (trentaduesimi e sedicesimi)

2:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (finale ORO)

(2:56-11:23) – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (trentaduesimi e sedicesimi)

(3:00-10:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(3:00-14:00) – BASKET maschile (gironi)

(3:00-7:30) – SCHERMA sciabola a squadre maschile (ottavi, quarti, sfide 5-8° posto e semifinali)

(3:00-10:00) – TENNISTAVOLO singolo femminile (quarti di finale)

3:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (finale ORO)

3:15 – SURF maschile (FINALE ORO)

(3:30-3:35) – NUOTO maschile 100 metri stile libero (semifinali)

3:41 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (FINALE ORO)

3:49 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (FINALE ORO)

(3:57-4:04) – NUOTO femminile 200 metri farfalla (semifinali)

(3:58-4:08) – CANOTTAGGIO singolo femminile (semifinali)

dalle 4:00 – JUDO femminile -70kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile -90kg (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

(4:00-10:15) – BOXE femminile 54-57kg (quarti)

(4:00-13:00) – TENNISTAVOLO singolo maschile (quarti di finale)

(4:18-4:28) – CANOTTAGGIO singolo maschile (semifinali)

(4:21-4:28) – NUOTO maschile 200 metri rana (semifinali)

(4:30-11:18) – BOXE femminile 69-75kg (ottavi)

4:30 – CICLISMO su strada femminile (FINALE ORO, prova a cronometro)

4:45 – NUOTO femminile 200 metri misti (FINALE ORO)

4:54 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (FINALE ORO)

5:00 – BASEBALL (gironi)

dalle 5:05 – VELA maschile RS:X – Windsurfer (tappa 7, 8, 9)

dalle 5:05 – VELA maschile Finn (tappa 3, 4)

dalle 5:05 – VELA maschile 470 (tappa 1, 2)

dalle 5:05 – VELA maschile 49er (tappa 4, 5, 6)

dalle 5:15 – VELA femminile RS:X – Windsurfer (tappa 7, 8, 9)

5:26 – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE ORO)

(5:36-12:24) – BOXE maschile 52-57kg (ottavi)

(6:39-12:27) – BOXE maschile 75-81kg (ottavi)

(6:00-7:57) – CANOA SLALOM femminile (batterie)

(6:47-8:45) – KAYAK SLALOM maschile (batterie)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -73kg (gruppo B)

7:00 – CICLISMO su strada maschile (FINALE ORO, prova a cronometro)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

dalle 7:35 – VELA misto Nacra 17 (tappa 1, 2, 3)

dalle 7:50 – VELA femminile 470 (tappa 1, 2)

dalle 7:50 – VELA femminile 49er FX (tappa 4, 5, 6)

8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -70kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -90kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

(10:00-13:30) – CALCIO maschile (gironi)

(10:00-11:10) – BASKET 3X3 femminile (semifinali)

10:20 – BASKET maschile ITALIA-AUSTRALIA (gironi)

(10:30-11:40) – BASKET 3X3 maschile (semifinali)

10:30 – RUGBY A 7 maschile (FINALE BRONZO)

10:30 – EQUITAZIONE dressage singolo (FINALE GRAND PRIX)

11:00 – RUGBY A 7 maschile (FINALE ORO)

11:00 – BADMINTON singolo maschile (gironi)

11:30 – SCHERMA sciabola a squadre maschile (FINALE BRONZO)

(12:02-12:20) – NUOTO femminile 100 metri stile libero (batterie)

12:15 – GINNASTICA ARTISTICA singolo maschile (FINALE ORO)

(12:25-12:43) – NUOTO maschile 200 metri dorso (batterie)

12:30 – SCHERMA sciabola a squadre maschile (FINALE ORO)

12:40 – VOLLEY maschile GIAPPONE-ITALIA (gironi)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -73kg (FINALE ORO, gruppo A)

(12:52-13:10) – NUOTO femminile 200 metri rana (batterie)

13:00 – BEACH VOLLEY maschile QATAR-ITALIA (turni preliminari)

(13:15-13:30) – NUOTO maschile 200 metri misti (batterie)

(13:34-13:44) – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie)

13:45 – BASKET 3X3 femminile (FINALE BRONZO)

(13:45-14:15) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

14:00 – BEACH VOLLEY femminile AUSTRALIA-ITALIA (turni preliminari)

14:15 – BASKET 3X3 maschile (FINALE BRONZO)

14:55 – BASKET 3X3 femminile (FINALE ORO)

15:25 – BASKET 3X3 maschile (FINALE ORO)

Giovedì 29 luglio

0:30 – GOLF singolo maschile (primo turno)

(1:30-4:08) – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale F, E e D)

(1:42-4:26) – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale F, E e D)

2:00 – VOLLEY femminile ITALIA-ARGENTINA (gironi)

(2:00-12:00) – RUGBY A 7 femminile (gironi)

2:00 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola precisione (qualificazioni)

2:00 – TIRO a volo fossa olimpica femminile (qualificazioni)

2:00 – BADMINTON doppio misto (semifinali), doppio maschile (quarti) e singolo femminile (ottavi)

(2:00-14:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(2:00-14:30) – PALLAMANO femminile (gironi)

2:18 – CANOTTAGGIO maschile due senza (FINALE ORO)

2:18 – CANOTTAGGIO femminile due senza (FINALE ORO)

(2:30-11:10) – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (trentaduesimi e sedicesimi)

(2:30-5:15) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

2:50 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

2:50 – TIRO a volo fossa olimpica maschile (qualificazioni)

(2:56-11:23) – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (trentaduesimi e sedicesimi)

(3:00-12:50) – PALLANUOTO maschile (gironi)

(3:00-10:20) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-4:24) – CICLISMO bmx corsa maschile (quarti di finale)

3:10 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

(3:21-4:45) – CICLISMO bmx corsa femminile (quarti di finale)

3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (FINALE ORO)

3:30 – CANOTTAGGIO maschile due senza (finale B)

3:44 – NUOTO maschile 200 metri rana (FINALE ORO)

3:50 – CANOTTAGGIO femminile due senza (finale B)

(3:50-8:10) – SCHERMA fioretto femminile (piazzamenti, quarti e semifinali)

(3:53-3:58) – NUOTO femminile 100 metri stile libero (semifinali)

(4:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

4:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (semifinali)

(4:00-10:48) – BOXE maschile 69-75kg (ottavi)

dalle 4:00 – JUDO femminile -78kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile -100kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

4:02 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia pesi leggeri (finale B)

(4:04-4:11) – NUOTO maschile 200 metri dorso (semifinali)

(4:05-14:45) – VOLLEY femminile (gironi)

4:14 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia pesi leggeri (finale B)

4:28 – NUOTO femminile 200 metri farfalla (FINALE ORO)

4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:54-5:01) – NUOTO femminile 200 metri rana (semifinali)

(5:03-11:51) – BOXE maschile +91kg (ottavi)

dalle 5:05 – VELA femminile 470 (tappa 3, 4)

dalle 5:05 – VELA maschile Laser (tappa 7, 8)

dalle 5:05 – VELA misto Nacra 17 (tappa 4, 5, 6)

(5:08-5:14) – NUOTO maschile 200 metri misti (semifinali)

dalle 5:15 – VELA femminile singolo Laser Radial (tappa 7, 8)

5:31 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE ORO)

dalle 6:05 – VELA femminile RS:X – Windsurfer (tappa 10, 11, 12)

(6:06-12:54) – BOXE femminile 48-51kg (ottavi)

(6:40-14:00) – BASKET maschile (gironi)

7:00 – PALLANUOTO maschile USA-ITALIA (gironi)

7:00 – CANOA SLALOM femminile (semifinale)

7:30 – TIRO a volo fossa olimpica femminile (FINALE ORO)

dalle 7:35 – VELA maschile Finn (tappa 5, 6)

8:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (semifinali)

dalle 8:05 – VELA maschile 470 (tappa 3, 4)

dalle 8:20 – VELA maschile RS:X – Windsurfer (tappa 10, 11, 12)

8:30 – TIRO a volo fossa olimpica maschile (FINALE ORO)

8:45 – CANOA SLALOM femminile (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile -78kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile -100kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

10:00 – BADMINTON singolo maschile (ottavi) e doppio femminile (quarti di finale)

11:30 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

(11:30-14:15) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

12:00 – BASEBALL (gironi)

(12:02-12:38) – NUOTO femminile 800 metri stile libero (batterie)

12:50 – GINNASTICA ARTISTICA singolo femminile (FINALE ORO)

(12:50-13:05) – NUOTO maschile 100 metri farfalla (batterie)

12:55 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

13:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE BRONZO)

(13:08-13:23) – NUOTO femminile 200 metri dorso (batterie)

(13:28-13:38) – NUOTO staffetta 4X100 mista (batterie)

14:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE ORO)

Venerdì 30 luglio

0:30 – GOLF singolo maschile (secondo turno)

(1:00-10:30) – EQUITAZIONE eventing singolo e di squadra (day 1)

(1:45-2:09) – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale C e B)

(1:57-2:21) – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale C e B)

2:00 – BADMINTON singolo femminile (quarti) e doppio misto (FINALE BRONZO)

(2:00-10:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

(2:00-2:34) – ATLETICA maschile 3000m siepi (batterie)

(2:00-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

(2:00-12:00) – RUGBY A 7 femminile (gironi e quarti di finale)

2:00 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola (qualificazioni)

2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni)

(2:30-9:00) – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-4:45) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

2:33 – CANOTTAGGIO singolo femminile (FINALE ORO)

2:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (FINALE ORO)

(2:45-4:20) – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni)

(2:55-3:35) – ATLETICA femminile 800m (batterie)

3:00 – BEACH VOLLEY maschile ITALIA-SVIZZERA (turni preliminari)

(3:00-7:30) – SCHERMA spada maschile (piazzamenti, ottavi, quarti e semifinali)

(3:00-14:00) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-14:15) – HOCKEY SU PRATO maschile (gironi)

(3:00-4:02) – CICLISMO bmx corsa maschile (semifinali)

3:05 – CANOTTAGGIO femminile otto (FINALE ORO)

(3:15-4:17) – CICLISMO bmx corsa femminile (semifinali)

3:25 – CANOTTAGGIO maschile otto (FINALE ORO)

(3:30-3:35) – NUOTO maschile 100 metri farfalla (semifinali)

3:41 – NUOTO femminile 200 metri rana (FINALE ORO)

3:50 – NUOTO maschile 200 metri dorso (FINALE ORO)

(3:55-4:27) – ATLETICA maschile 400m a ostacoli (batterie)

3:59 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari)

(4:00-10:48) – BOXE femminile 57-60kg (ottavi)

dalle 4:00 – JUDO femminile +78kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

dalle 4:00 – JUDO maschile +100kg (sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

4:16 – NUOTO maschile 200 metri misti (FINALE ORO)

(4:35-4:42) – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali)

(4:40-5:28) – ATLETICA femminile 100m (batterie)

4:40 – CICLISMO bmx corsa maschile (FINALE ORO)

4:50 – CICLISMO bmx corsa femminile (FINALE ORO)

(5:00-12:00) – BASEBALL (gironi)

(5:03-11:18) – BOXE femminile 64-69kg (quarti)

dalle 5:05 – VELA femminile Laser Radial (tappa 9, 10)

dalle 5:05 – VELA maschile 49er (tappa 7, 8, 9)

dalle 5:05 – VELA maschile 470 (tappa 5, 6)

dalle 5:15 – VELA femminile 470 (tappa 5, 6)

(5:36-11:51) – BOXE maschile 63-69kg (quarti)

6:00 – TRAMPOLINO ELASTICO femminile (qualificazioni)

(6:06-12:24) – BOXE maschile 75-81kg (quarti)

(6:39-12:54) – BOXE maschile 81-91kg (quarti)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

7:00 – KAYAK SLALOM maschile (semifinale)

dalle 7:35 – VELA maschile Laser (tappa 9, 10)

7:50 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola (FINALE ORO)

7:50 – TRAMPOLINO ELASTICO femminile (FINALE ORO)

dalle 7:50 – VELA femminile 49er FX (tappa 7, 8, 9)

8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino (preliminari)

8:30 – BADMINTON doppio misto (FINALE ORO), singolo femminile (quarti) e doppio maschile (semifinali)

9:00 – KAYAK SLALOM maschile (FINALE ORO)

9:00 – BEACH VOLLEY maschile ITALIA-POLONIA (turni preliminari)

9:30 – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (FINALE BRONZO)

9:45 – TIRO CON L’ARCO singolo femminile (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO femminile +78kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO maschile +100kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

(10:00-13:00) – CALCIO femminile (quarti)

11:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)

(12:00-12:26) – ATLETICA femminile 5000m (batterie)

(12:02-12:22) – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie)

12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni)

(12:24-12:46) – NUOTO femminile 50 metri stile libero (batterie)

12:25 – ATLETICA femminile lancio del peso (qualificazioni)

12:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)

12:40 – VOLLEY maschile ITALIA-IRAN (gironi)

(12:48-14:18) – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie)

13:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE BRONZO)

13:00 – BEACH VOLLEY femminile ITALIA-CUBA (turni preliminari)

(13:00-13:12) – ATLETICA staffetta 4X400m mista (batterie)

13:30 – ATLETICA maschile 10000m (FINALE ORO)

14:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE ORO)

(14:36-14:42) – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri misti (batterie)

(14:50-15:10) – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri misti (batterie)

Sabato 31 luglio

00:30 – TRIATHLON misto (FINALE ORO)

0:30 – GOLF singolo maschile (terzo turno)

1:30 – EQUITAZIONE eventing singolo e di squadra (day 2)

(2:00-2:32) – ATLETICA femminile 400 m a ostacoli (batterie)

(2:00-12:40) – VOLLEY femminile (gironi)

(2:00-14:30) – PALLAMANO femminile (gironi)

(2:00-10:00) – RUGBY A 7 femminile (piazzamenti e semifinali)

2:00 – BADMINTON singolo maschile (quarti) e doppio femminile (semifinali)

(2:00-13:00) – BEACH VOLLEY femminile (turni preliminari e spareggi)

2:00 – TIRO a volo fossa olimpica misto (qualificazioni)

(2:30-3:55) – ATLETICA femminile lancio del disco (qualificazioni)

(2:30-9:00) – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (ottavi, quarti e semifinali)

(2:30-13:45) – HOCKEY SU PRATO femminile (gironi)

2:40 – ATLETICA maschile salto con l’asta (qualificazioni)

(2:50-3:30) – ATLETICA maschile 800m (batterie)

(3:00-14:00) – BASKET maschile (gironi)

(3:00-7:30) – SCHERMA sciabola a squadre femminile (ottavi, quarti, sfide 5-8° posto e semifinali)

(3:00-12:50) – PALLANUOTO maschile (gironi)

3:10 – CICLISMO bmx freestyle femminile (teste di serie)

3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (FINALE ORO)

3:37 – NUOTO femminile 200 metri dorso (FINALE ORO)

(3:45-4:17) – ATLETICA femminile 100 m a ostacoli (batterie)

3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (FINALE ORO)

(4:00-15:00) – BEACH VOLLEY maschile (turni preliminari e spareggi)

(4:00-10:48) – BOXE maschile 48-52kg (ottavi)

(4:11-4:16) – NUOTO maschile 50 metri stile libero (semifinali)

dalle 4:00 – JUDO a squadre misto (ottavi, quarti e semifinali)

4:20 – CICLISMO bmx freestyle maschile (teste di serie)

(4:32-4:37) – NUOTO femminile 50 metri stile libero (semifinali)

(4:35-13:33) – ATLETICA maschile 100m (preliminari e primo turno)

4:43 – NUOTO staffetta 4X100 mista (FINALE ORO)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (gruppo B)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -96kg (gruppo B)

5:00 – TIRO maschile carabina 50 m (qualificazioni)

(5:00-12:00) – BASEBALL (gironi)

(5:03-11:51) – BOXE maschile 57-63kg (ottavi)

dalle 5:05 – VELA maschile 49er (tappa 10, 11, 12)

dalle 5:05 – VELA maschile Finn (tappa 7, 8)

dalle 5:05 – VELA femminile 49er FX (tappa 10, 11, 12)

dalle 5:05 – VELA misto Nacra 17 (tappa 7, 8, 9)

6:00 – TRAMPOLINO ELASTICO maschile (qualificazioni)

(6:06-12:24) – BOXE femminile 69-75kg (quarti)

6:30 – TIRO a volo fossa olimpica misto (FINALE BRONZO)

(6:39-12:39) – BOXE femminile 54-57kg (semifinali e BRONZO)

6:40 – BASKET maschile ITALIA-NIGERIA (gironi)

7:00 – TIRO a volo fossa olimpica misto (FINALE ORO)

7:33 – VELA femminile RS:X – Windsurfer (FINALE ORO)

7:50 – TRAMPOLINO ELASTICO maschile (FINALE ORO)

8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino (semifinali)

8:33 – VELA maschile RS:X – Windsurfer (FINALE ORO)

8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (FINALE ORO, gruppo A)

9:00 – TIRO maschile carabina 50 m (FINALE ORO)

9:30 – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (FINALE BRONZO)

9:45 – TIRO CON L’ARCO singolo maschile (FINALE ORO)

dalle 10:00 – JUDO a squadre misto (FINALE BRONZO E ORO)

(10:00-13:00) – CALCIO maschile (quarti)

10:30 – RUGBY A 7 femminile (FINALE BRONZO)

11:00 – RUGBY A 7 femminile (FINALE ORO)

11:00 – BADMINTON singolo femminile (semifinali), doppio maschile (FINALE BRONZO) e doppio maschile (FINALE ORO)

11:20) – PALLANUOTO maschile ITALIA-GIAPPONE (gironi)

11:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE BRONZO)

12:10 – ATLETICA maschile salto in lungo (qualificazioni)

(12:15-12:31) – ATLETICA femminile 100m (semifinali)

12:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE ORO)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -96kg (FINALE ORO, gruppo A)

13:15 – ATLETICA maschile lancio del disco (FINALE ORO)

(13:50-14:02) – ATLETICA femminile 800m (semifinali)

14:35 – ATLETICA staffetta 4X400m mista (FINALE ORO)

14:45 – VOLLEY femminile CINA-ITALIA (gironi)

14:50 – ATLETICA femminile 100m (FINALE ORO)

Domenica 1 agosto

0:30 – GOLF singolo maschile (FINALE ORO)

0:45 – EQUITAZIONE eventing cross country singolo e di squadra

1:30 – TIRO a segno maschile 25 metri pistola automatica (qualificazioni)

dalle 2:00 – BEACH VOLLEY femminile e maschile (ottavi)

(2:00-14:45) – VOLLEY maschile (gironi)

(2:00-7:50) – SCHERMA fioretto maschile (piazzamenti, ottavi, quarti e semifinali)

(2:00-14:30) – PALLAMANO maschile (gironi)

(2:10-3:40) – ATLETICA femminile lancio del martello (qualificazioni)

(2:30-14:00) – HOCKEY SU PRATO maschile (quarti di finale)

(2:40-3:10) – ATLETICA femminile 3000m siepi (batterie)

2:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (qualificazioni)

(3:00-14:00) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-12:30) – TENNISTAVOLO a squadre maschile e femminile (ottavi)

3:10 – CICLISMO bmx freestyle femminile (FINALE ORO)

3:30 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (FINALE ORO)

3:35 – ATLETICA femminile lancio del peso (FINALE ORO)

3:37 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (FINALE ORO)

3:44 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (FINALE ORO)

(3:45-4:25) – ATLETICA maschile 400 m (batterie)

(4:00-10:15) – BOXE femminile 48-51kg (ottavi)

(4:00-11:15) – LOTTA greco-romana 60kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:00-11:15) – LOTTA greco-romana 130kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:00-11:15) – LOTTA libera femminile 76kg (ottavi, quarti e semifinali)

4:15 – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri misti (FINALE ORO)

4:20 – CICLISMO bmx freestyle maschile (FINALE ORO)

(4:30-10:48) – BOXE maschile 52-57kg (ottavi)

4:36 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri misti (FINALE ORO)

(5:00-12:00) – BASEBALL (gironi)

(5:03-11:03) – BOXE maschile 63-69kg (semifinali e BRONZO)

dalle 5:05 – VELA misto Nacra 17 (tappa 10, 11, 12)

dalle 5:05 – VELA femminile 470 (tappa 7, 8)

dalle 5:15 – VELA maschile 470 (tappa 7, 8)

(5:18-11:36) – BOXE maschile 69-75kg (quarti)

(5:51-11:51) – BOXE maschile 75-81kg (semifinali e BRONZO)

6:00 – BADMINTON singolo maschile (semifinali)

(6:06-12:24) – BOXE maschile +91kg (quarti)

(6:40-10:20) – BASKET maschile (gironi)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (gruppo B)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (gironi)

7:33 – VELA maschile Laser (FINALE ORO)

8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino (FINALE ORO)

dalle 8:05 – VELA maschile Finn (tappa 9, 10)

8:33 – VELA femminile Laser Radial (FINALE ORO)

9:25 – VOLLEY maschile ITALIA-VENEZUELA (gironi)

10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile corpo libero (FINALE ORO)

10:55 – GINNASTICA ARTISTICA femminile volteggio (FINALE ORO)

11:30 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)

11:44 – GINNASTICA ARTISTICA maschile cavallo con maniglie (FINALE ORO)

12:10 – ATLETICA maschile salto in alto (FINALE ORO)



(12:15-12:31) – ATLETICA maschile 100 m (semifinali)

12:27 – GINNASTICA ARTISTICA femminile parallele asimmetriche (FINALE ORO)

(12:45-13:01) – ATLETICA femminile 100 m a ostacoli (semifinali)

12:50 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (FINALE ORO, gruppo A)

13:20 – ATLETICA femminile salto triplo (FINALE ORO)



(13:25-13:45) – ATLETICA maschile 800m (semifinali)

13:30 – BADMINTON singolo femminile (FINALE BRONZO E ORO)

(14:05-14:25) – ATLETICA maschile 400 m a ostacoli (semifinali)

14:50 – ATLETICA maschile 100m (FINALE ORO)

Lunedì 2 agosto

1:30 – TIRO a segno maschile 25 metri pistola automatica (qualificazioni)

(2:00-14:45) – VOLLEY femminile (gironi)

(2:00-3:30) – ATLETICA maschile lancio del martello (qualificazioni)

dalle 2:00 – BEACH VOLLEY femminile e maschile (ottavi)

(2:00-14:30) – PALLAMANO femminile (gironi)

(2:30-14:00) – HOCKEY SU PRATO femminile (quarti di finale)

(2:30-4:59) – KAYAK singolo femminile 200m (batterie e quarti)

(2:35-2:51) – ATLETICA femminile 1500m (batterie)

3:00 – PALLANUOTO maschile UNGHERIA-ITALIA (gironi)

(3:00-14:00) – BASKET femminile (gironi)

(3:00-12:30) – TENNISTAVOLO a squadre maschile e femminile (ottavi e quarti)

(3:05-5:14) – CANOA doppio maschile 1000m (batterie e quarti)

3:20 – ATLETICA maschile salto in lungo (FINALE ORO)

(3:21-5:30) – KAYAK singolo maschile 1000m (batterie e quarti)

(3:30-4:18) – ATLETICA femminile 200m (batterie e semifinali)

4:00 – LOTTA greco-romana 60kg (ripescaggi)

4:00 – LOTTA greco-romana 130kg (ripescaggi)

4:00 – LOTTA libera femminile 76kg (ripescaggi)

(4:00-5:52) – KAYAK doppio femminile 200m (batterie e quarti)

4:05 – VOLLEY femminile USA-ITALIA (gironi)

(4:30-12:50) – PALLANUOTO maschile (gironi)

4:30 – TIRO maschile carabina 50 m (qualificazioni)

(4:30-11:15) – LOTTA greco-romana 77kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:30-11:15) – LOTTA greco-romana 97kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:30-11:15) – LOTTA libera femminile 68kg (ottavi, quarti e semifinali)

4:50 – ATLETICA femminile 100 m a ostacoli (FINALE ORO)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -87kg (gruppo B)

4:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile +87kg (gruppo B)

(5:00-12:00) – BASEBALL (gironi)

dalle 5:05 – VELA femminile 470 (tappa 9, 10)

6:00 – BADMINTON doppio femminile (FINALE BRONZO E ORO)

7:30 – TIRO a segno maschile 25 metri pistola automatica (FINALE ORO)

7:33 – VELA femminile 49er FX (FINALE ORO)

dalle 7:35 – VELA maschile 470 (tappa 9, 10)

8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (preliminari)

(8:30-11:03) – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre femminile (qualificazioni, batterie e piazzamenti 5-8° posto)

8:33 – VELA maschile 49er (FINALE ORO)

8:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -87kg (FINALE ORO, gruppo A)

(8:54-10:02) – CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (qualificazioni)

9:50 – TIRO maschile carabina 50 m (FINALE ORO)

10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile anelli (FINALE ORO)

10:00 – EQUITAZIONE eventing jumping di squadra (FINALE ORO) e singolo (qualificazioni)

(10:00-13:00) – CALCIO femminile (semifinali)

11:00 – GINNASTICA ARTISTICA femminile corpo libero (FINALE ORO)

11:06 – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre femminile (FINALE BRONZO)

11:09 – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre femminile (FINALE ORO)

dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 60kg (FINALE BRONZO E ORO)

dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 130kg (FINALE BRONZO E ORO)

dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 76kg (FINALE BRONZO E ORO)

11:54 – GINNASTICA ARTISTICA maschile volteggio (FINALE ORO)

12:20 – ATLETICA femminile salto con l’asta (qualificazioni)

12:30 – NUOTO ARTISTICO duo (preliminari)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile +87kg (FINALE ORO, gruppo A)

13:00 – ATLETICA femminile lancio del disco (FINALE ORO)

13:00 – BADMINTON singolo maschile (FINALE BRONZO E ORO)

(13:05-13:21) – ATLETICA maschile 400m (semifinali)

(13:35-13:55) – ATLETICA femminile 400 m a ostacoli (semifinali)

13:45 – EQUITAZIONE eventing jumping singolo (FINALE ORO)

14:15 – ATLETICA maschile 3000m siepi (FINALE ORO)

14:40 – ATLETICA femminile 5000m (FINALE ORO)

Martedì 3 agosto

2:00 – ATLETICA maschile salto triplo (qualificazioni)

(2:00-14:30) – VOLLEY maschile (quarti)

(2:00-15:00) – BEACH VOLLEY femminile (quarti)

(2:05-2:27) – ATLETICA maschile 1500m (batterie)

(2:20-3:50) – ATLETICA femminile lancio del giavellotto (qualificazioni)

(2:30-4:30) – KAYAK singolo femminile 200m (semifinali e finale B)

(2:30-13:45) – PALLAMANO maschile (quarti)

(2:44-2:52) – CANOA doppio maschile 1000m (semifinali e finale B)

(2:45-3:25) – ATLETICA femminile 400m (batterie)

(3:00-14:00) – BASKET maschile (quarti)

3:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (semifinale)

(3:00-7:30) – TENNISTAVOLO a squadre maschile e femminile (quarti)

(3:00-3:08) – KAYAK singolo maschile 1000m (semifinali e finale B)

(3:23-3:30) – KAYAK doppio femminile 500m (semifinali e finale B)

(3:30-12:00) – HOCKEY SU PRATO maschile (semifinali)

3:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (FINALE ORO)

(4:00-10:48) – BOXE maschile 48-52kg (quarti)

4:00 – LOTTA greco-romana 77kg (ripescaggi)

4:00 – LOTTA greco-romana 97kg (ripescaggi)

4:00 – LOTTA libera femminile 68kg (ripescaggi)

(4:05-14:06) – ATLETICA maschile 200m (batterie e semifinali)

(4:30-11:15) – LOTTA greco-romana 67kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:30-11:15) – LOTTA greco-romana 87kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:30-11:15) – LOTTA libera femminile 62kg (ottavi, quarti e semifinali)

(4:30-11:03) – BOXE maschile 52-57kg (semifinali e BRONZO)

4:37 – KAYAK singolo femminile 200m (FINALE ORO)

(4:48-11:35) – BOXE maschile 57-63kg (quarti)

4:54 – CANOA doppio maschile 1000m (FINALE ORO)

(5:18-11:50) – BOXE maschile 81-91kg (semifinali e BRONZO)

5:20 – ATLETICA maschile 400 m a ostacoli (FINALE ORO)

5:21 – KAYAK singolo maschile 1000m (FINALE ORO)

5:47 – KAYAK doppio femminile 500m (FINALE ORO)

6:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -109kg (gruppo B)

(7:00-12:50) – PALLANUOTO femminile (quarti)

7:33 – VELA maschile Finn (FINALE ORO)

8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (FINALE ORO)

(8:30-10:12) – CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (batterie e piazzamenti)

8:33 – VELA misto Nacra 17 (FINALE ORO)

(8:58-10:38) – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre maschile (qualificazioni, batterie e piazzamenti 5-8° posto)

(9:22-9:43) – CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (batterie)

10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile sbarre simmetriche (FINALE ORO)

(10:00-13:00) – CALCIO maschile (semifinali)

(10:00-14:10) – ARRAMPICATA SPORTIVA combinata maschile (qualificazioni Speed, Bouldering e Lead)

10:19 – CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (FINALE BRONZO)

10:26 – CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (FINALE ORO)

10:41 – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre maschile (FINALE BRONZO)

10:44 – CICLISMO SU PISTA velocità a squadre maschile (FINALE ORO)

10:48 – GINNASTICA ARTISTICA femminile trave (FINALE ORO)

dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 77kg (FINALE BRONZO E ORO)

dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 97kg (FINALE BRONZO E ORO)

dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 68kg (FINALE BRONZO E ORO)

11:37 – GINNASTICA ARTISTICA maschile sbarra (FINALE ORO)

12:00) – BASEBALL (ripescaggi)

12:00 – EQUITAZIONE salto a ostacoli singolo (qualificazioni)

(12:10-12:42) – ATLETICA maschile 110 m a ostacoli (batterie)

(12:15-13:40) – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni)

12:20 – ATLETICA maschile salto con l’asta (FINALE ORO)

12:30 – NUOTO ARTISTICO duo (percorso tecnico)

12:30 – TENNISTAVOLO a squadre femminile (semifinali)

12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -109kg (FINALE ORO, gruppo A)

(13:00-13:20) – ATLETICA maschile 5000m (batterie)

13:35– ATLETICA femminile lancio del martello (FINALE ORO)

14:25 – ATLETICA femminile 800m (FINALE ORO)

14:50 – ATLETICA femminile 200m (FINALE ORO)

Mercoledì 4 agosto