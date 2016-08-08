Al via l'ottava edizione di "Lavica-L'oro dell'Etna"

A Nicolosi, anche il maestro ceramista Barbaro Messina, autore della mostra “ Fuoco e terra dell’Etna”

95047.it Taglio del nastro per l’ottava edizione di “Lavica- L’oro dell’Etna”, la mostra di pietra lavica organizzata dal Comune di Nicolosi, in collaborazione con l’U.L.A. C.L.A.A.I di Nicolosi; la mostra rientra nel ricco calendario di eventi di “Stelle e Lapilli 2016”. L’evento è in programma in Piazza Vittorio Emanuele tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24; una mostra dell’artigianato tipico e della ceramizzazione della pietra lavica. Previste nel corso della manifestazione serate con estemporanee di ferro battuto, sculture e lavorazione di oggetti d’arte. Al taglio del nastro,avvenuto sabato sera, erano presenti, oltre ai maestri artigiani espositori, il sindaco di Nicolosi Nino Borzì, il vice sindaco Antonio Borzì, l’assessore Stefano Ragno (Sviluppo economico), l’assessore Stefania Laudani (Cultura), l’assessore Giuseppe Di Mauro (Sport) e il maestro ceramista Barbaro Messina, autore della mostra “ Fuoco e terra dell’Etna” che si tiene, proprio, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Nicolosi. Sono 26 i maestri artigiani, provenienti da tutta la Provincia di Catania, che esporranno, in queste due settimane,in Piazza Vittorio Emanuele i propri lavori. Soddisfatto il sindaco Nino Borzì: “Lavica -L’oro dell’Etna punta alla valorizzazione delle produzioni artigianali del nostro territorio;la lavorazione della pietra lavica è sempre stata una caratteristica del nostro territorio. La presenza di tantissimi artigiani giovani ci lascia sperare per il futuro. Sono fiducioso perchè i giovani hanno compreso che, grazie alla lavorazione della pietra lavica, in tutte le sue forme, si possono aprire importanti opportunità di lavoro”.

Un elogio del sindaco Borzi al maestro paternese Barbaro Messina che da oltre 30 anni ha avviato una stretta e proficua collaborazione col Comune nicolosita: “La presenza del maestro e del suo studio di progettazione- ha specificato Borzì- fa si che la mostra acquisisca un livello di carattere internazionale, perchè il maestro è conosciuto in tutto il mondo: di pari passo anche la nostra lavica viene anch’essa conosciuta.” Per l’assessore allo sviluppo economico Stefano Ragno la pietra lavica ha “sempre rappresentato una importante fonte di sviluppo economico per il territorio con una ricaduta positiva per gli operatori economici. Tra i manufatti che i maestri artigiani espongono, oltre ai classici tavoli in pietra lavica ceramizzata, sono presenti lavorazioni particolari quali orecchini e altra oggettistica ceramizzata.” Non solo pietra lavica ma anche altri manufatti realizzati da maestri artigiani, quali fabbri, di alto livello. “Il fabbro ferraio “Contarino”- ha evidenziato l’assessore Ragno- effettuerà delle estemporanee di ferro battuto, ma anche altri artigiani daranno prova delle loro maestranze.” In contemporanea al taglio del nastro di “Lavica-L’oro dell’Etna”-,all’interno dell’aula consiliare è stata inaugurata la mostra del maestro Messina “Fuoco e terre dell’Etna”. “Vogliamo raccontare la lava con l’arte: si tratta di una priorità che io – ha detto Messina- e il Comune di Nicolosi stiamo portando avanti, da quanto ha iniziato il nostro rapporto con l’avvio della scuola di ceramizzazione. La nostra capacità di far diventare la lava oggetto d’arte ci è invidiata in tutto il modo. La mostra che è presente all’interno di questa aula consiliare è uno spaccato di quella che abbiamo portato a Firenze”.

Infine un pensiero dell’assessore alla cultura Stefania Laudani, la quale è estremamente entusiasta per il grande successo che sta riscuotendo l’edizione 2016 di “Stelle & Lapilli”: “ Abbiamo riscontrato un grande successo sin dalle prime serate. Abbiamo messo su un calendario di eventi fatto di piccoli eventi per tutti, ma di grande qualità. A proposito di Lavica è un evento che ha una sua continuità negli anni, riscuotendo di anno in anno un enorme successo. Il maestro Barbaro Messina ci onora della sua presenza, le cui opere sono di grande qualità e lanciano a tutti noi dei messaggi forti e da condividere”.