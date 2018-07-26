ALBA: CERCASI ASSAGGIATORI DI NUTELLA 90 POSTI DISPONIBILI

l colosso dolciario produttore della celebre Nutella ha diramato un comunicato che mette l’acquolina in bocca.Una "importante azienda alimentare" con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, sta cercando...

Una "importante azienda alimentare" con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, sta cercando "90 giudici sensoriali, assaggiatori-assaggiatrici di semilavorati dolciari". L'annuncio - che indica come luogo di lavoro la zona della sede della Ferrero, azienda produttrice della mitica crema da spalmare - sembra proprio fare al caso vostro.

Non serve una particolare esperienza; tra i requisiti è però "richiesta abitudine all'utilizzo del computer e assenza di allergie legate a prodotti di questo genere o di patologie/abitudini che possano influenzare le capacità sensoriali coinvolte (gusto, olfatto e la vista nella distinzione dei colori)" si legge nell'annuncio pubblicato dall'agenzia per il lavoro 'Open Job Metis'. "E' richiesta disponibilità part time, due giorni alla settimana, due ore per giorno (mattina o pomeriggio)".

Inoltre, prosegue l'annuncio, "si offre corso di formazione che avrà l'obiettivo di educare il senso dell'olfatto e del gusto e a migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi dei prodotti semilavorati e contratto di somministrazione duraturo nel tempo" con data di inizio al 30 settembre.