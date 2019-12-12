ALBERTO ANGELA IN SICILIA: ‘OMAGGIO’ ALL’ETNA, UNA DELLE ‘MERAVIGLIE’ DEL MONDO

Alberto Angela è tornato in Sicilia, per girare una nuova puntata del programma “Meraviglie“, che tornerà in onda dal prossimo 4 gennaio, su Rai1. Una delle giornate di riprese si è conclusa con una c...

Alberto Angela è tornato in Sicilia, per girare una nuova puntata del programma “Meraviglie“, che tornerà in onda dal prossimo 4 gennaio, su Rai1. Una delle giornate di riprese si è conclusa con una cena tutta siciliana, con piatti tipici rivisitati in chiave moderna, a Villa Dorata (a Serra La Neve).

Sulla pagina Facebook della struttura è stata pubblicata una foto che ritrae l’amatissimo divulgatore e conduttore, insieme a chef e staff.

Dopo le riprese sull’Etna, sarà la volta di Catania, anche se ancora non si sa molto di più sui luoghi che saranno al centro della puntata. Quel che è certo, è che sarà un nuovo successo. Alberto Angela è un amatissimo conduttore e, con i suoi programmi, mostra luoghi meravigliosi, svelandone la storia.

Soltanto pochi mesi fa la sua puntata dedicata ai luoghi del Gattopardo ha tenuto incollati allo schermo quasi quattro milioni di spettatori, riaccendendo un grandissimo interesse nei confronti di tanti splendidi gioielli della Sicilia.