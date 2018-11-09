ALCAMO: AMBULANZA SEQUESTRATA, ERA SENZA ASSICURAZIONE E REVISIONE

Trasportava pazienti in giro per la provincia di Trapani, ma l’ambulanza non aveva assicurazione né revisione. Questo il motivo per cui la polizia stradale l’ha fermata ad Alcamo e ha sequestrato il m...

Trasportava pazienti in giro per la provincia di Trapani, ma l’ambulanza non aveva assicurazione né revisione. Questo il motivo per cui la polizia stradale l’ha fermata ad Alcamo e ha sequestrato il mezzo di una associazione di volontariato. Gli agenti durante il controllo lungo l’autostrada A29 Mazara-Palermo hanno inoltre accertato che il conducente aveva la patente di guida scaduta.

L’ambulanza è stata fermata durante un normale controllo da parte della polizia stradale, che ha riscontrato le gravi irregolarità e accertato come il mezzo fosse utilizzato comunque per il trasporto dei pazienti. In una nota la polizia stradale ha dichiarato: “Un fenomeno, quello dei veicoli che circolano senza assicurazione, diffuso anche in provincia di Trapani che vede in prima linea la Polizia Stradale per garantire sicurezza agli automobilisti attraverso controlli sempre più capillari”.