ALESSANDRIA, DOPO 62 ANNI DI MATRIMONIO MARITO E MOGLIE MUOIONO NELLO STESSO GIORNO

Benito Bruno e Rita Porta da Alessandria di 86 e 85 anni sono morti a poche ore di distanza nello stesso giorno. Benito e Rita si erano conosciuti 68 anni fa ed hanno costruito una coppia molto unita...

Benito Bruno e Rita Porta da Alessandria di 86 e 85 anni sono morti a poche ore di distanza nello stesso giorno. Benito e Rita si erano conosciuti 68 anni fa ed hanno costruito una coppia molto unita per 62 anni. Nell’ultimo periodo lui era ricoverato in ospedale per problemi cardiaci dove si è spento a mezzanotte di venerdì 23 novembre. Nella mattinata era deceduta a casa sua moglie, che alcune settimane prima si era rotta il femore. A Rita Bruno aveva promesso: “Se te ne andrai prima tu, ti seguirò”.

Benito Bruno è stato per trent’anni dipendente della Provincia e vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi per servizio. “La loro è stata una lunga storia d’amore vissuta con il pensiero fisso sul lavoro, la dignità umana, il rispetto dei valori, i sacrifici e le difficoltà da superare con il sorriso”. Con queste parole ha salutato i genitori il figlio Gianluca, 48 anni, durante i funerali celebrati nella chiesa cittadina di San Pio V.