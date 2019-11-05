ALESSANDRIA, ESPLODE UNA CASCINA: TRE VIGILI DEL FUOCO MORTI

Tragedia questa notte ad Alessandria.Tre vigili del fuoco sono morti etre i feriti (due vigile del fuoco e un carabiniere) .La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una porzione...

La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una porzione disabitata di una cascina, a causa di una fuga di gas o per un incendio. Secondo quanto l’Ansa apprende da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri, tuttavia, non si esclude nemmeno la pista del dolo. Continuano le ricerche di altri eventuali dispersi.

Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'esplosione.

Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall'esplosione. Le indagini sono in corso.

Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato