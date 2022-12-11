ALESSANDRIA. IN 7 IN AUTO SCAPPANO ALL’ALT DEI CARABINIERI E SI SCHIANTANO SU UN GUARD RAIL: MUOIONO 4 GIOVANI E TRE FERITI GRAVI

È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 4 feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria.Come reso noto dal 118 i due fer...

Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo.

L'auto, su cui viaggiavano le sette persone finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbe fermata all'alt dei carabinieri, dopo essere stata notata al quartiere Cristo di Alessandria, mentre procedeva nel centro abitato in modo irregolare. Il conducente, visti i lampeggianti accesi del mezzo di servizio e l'inversione per fermarli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia di Alessandria. Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, gli uomini dell'Arma avrebbero 'perso' la Peugeot 807, comunicandolo alla centrale.

La corsa dell'auto in fuga, invece, prosegue, così come le ricerche per intercettarla. Poco dopo, sempre durante la fuga, vicino al passaggio a livello di Cantalupo l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, urtato il guardrail, fatto un volo di diversi metri e terminata la folle corsa finendo nell'area esterna, nel cortile-giardino della casa vicino al passaggio a livello. Giovani, italiani, sarebbero di Alessandria. E' una prima ricostruzione dell'incidente fornita dagli investigatori, impegnati ancora in accertamenti e verifiche, anche sul motivo all'origine della fuga diventata poi mortale. Si attendono esiti esami tossicologici e alcolemici. Tra le cause dell'incidente, invece, non si esclude un drammatico mix di alta velocità, nebbia, manto stradale particolarmente scivoloso e reso pericoloso dal ghiaccio viste le basse temperature registrate. Forte il rumore dello schianto avvertito dai residenti, impressionati alla vista dell'auto ribaltata che stava prendendo fuoco. Vicino ci sarebbe stato anche una grossa bombola del gas. Alcuni occupanti sarebbero stati all'esterno del veicolo, una giovane incastrata.