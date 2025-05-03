ALESSANDRO FORTE DONA UN’OPERA BAROCCA ALLA CHIESA DI SAN BIAGIO DI PATERNÓ

PATERNO’ – Ieri l’artista Alessandro Forte ha consegnato alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio di Paternó un’imponente opera d’arte: un dipinto a olio su tela di dimensioni 200x100 cm, raffigurante...

PATERNO’ – Ieri l’artista Alessandro Forte ha consegnato alla Chiesa Parrocchiale di San Biagio di Paternó un’imponente opera d’arte: un dipinto a olio su tela di dimensioni 200x100 cm, raffigurante Il Miracolo di San Biagio.

L’opera, ispirata allo stile barocco, è stata collocata nella stanza del matroneo della chiesa. Il soggetto rappresenta uno dei miracoli più noti attribuiti a San Biagio, vescovo e medico, che secondo la tradizione salvò un bambino da una lisca di pesce conficcatasi nella gola.

Con questa nuova creazione, Alessandro Forte arricchisce ulteriormente il patrimonio artistico delle chiese e parrocchie di Paternó e del territorio etneo, che già ospitano numerose sue opere.

Non è la prima volta che l’artista si distingue anche a livello internazionale: nel 2023 una sua opera è stata selezionata per la prestigiosa mostra "100 Presepi", ospitata in Vaticano.

Forte ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al parroco don Vincenzo Algeri e a tutta la comunità di San Biagio per l’accoglienza riservata all’opera, con un pensiero speciale alla signora Tea e al signor Rosario Conigliello per il loro supporto.