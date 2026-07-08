🔴 Alessia Barbagallo ha contattato la famiglia: «Sto bene». L'allontanamento era volontario

La giovane ha rassicurato i familiari sulle proprie condizioni: sta bene, ma non avrebbe intenzione di rientrare a casa.

Si chiude con un lieto epilogo la vicenda di Alessia Barbagallo, la 22enne di Catania della quale si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri.

Secondo le ultime informazioni, la giovane si sarebbe messa in contatto con i propri familiari, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. Alessia starebbe bene, ma avrebbe espresso la volontà di non fare rientro a casa. Per questo motivo, l'allontanamento sarebbe considerato volontario.

La scomparsa aveva suscitato grande apprensione, soprattutto dopo l'appello lanciato dalla madre sui social, condiviso da centinaia di persone nel tentativo di raccogliere informazioni utili al suo ritrovamento.

Nelle ore successive erano arrivate anche segnalazioni secondo cui la 22enne sarebbe stata vista nella zona della stazione ferroviaria di Catania.

A confermare il lieto epilogo è stata la stessa madre con un breve messaggio pubblicato sui social: «Alessia sta bene… grazie a tutti», ringraziando quanti hanno contribuito a diffondere l'appello e si sono interessati alla vicenda.