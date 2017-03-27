ALESSIO FILIPPONE IN ARTE "GRIFFITH" TORNA SUL WEB

Torna sul web, e lo fa in grande stile.Il paternese Alessio Filippone in arte Griffith, dopo esser stato premiato con la track Il labirinto di Teseo presente nel disco dell'Artista rapper di fama inte...

Torna sul web, e lo fa in grande stile.

Il paternese Alessio Filippone in arte Griffith, dopo esser stato premiato con la track Il labirinto di Teseo presente nel disco dell'Artista rapper di fama internazionale Esa a.k.a. El Presidente, si rimette in gioco e lo fa con la collaborazione di un gruppo di rapper del comprensorio la Rup's crew che conta due componenti, Presenza e Ivano Testa. Prova è il titolo dell'ultimo progetto musicale uscito qualche giorno fa e che mette insieme un mix di tecniche di scrittura rap ricco di metriche e contenuti, caratteristiche proprie del genere underground.

Video girato da Salvo Gravina e Giuseppe Trovato e che cosi come dichiarato dal'artista << nasce dalla voglia di comunicare ai neo ascoltatori del genere rap uno stile ormai di nicchia che si è perso negli anni >>.

Sono questi i nostri giovani. Creativi, audaci e capaci di fare della loro passione un ideale di vita.

In bocca al lupo ragazzi!

A rendere il progetto ancor più accattivante il video che trovate qui

https://www.youtube.com/watch?v=eX9hal7vJi8ù