Alex Zanardi, le sue condizioni stanno migliorando: vede e sente

"Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela [ndr, la moglie]? E lui gira appena il capo verso di lei". Queste sono le parole del Corriere della Sera relative alla condizione di salute di Alex Zanardi. Il campione paralimpico, lo scorso 19 giugno ha avuto un terribile incidente mentre si trovava sulla sua handbike. Da quel quel momento è ricoverato in ospedale.

La situazione è stata critica, ma da come titolano i giornali, starebbe migliorando. "Vede e sente", si legge. È vigile, quindi, e reagisce agli stimoli. Ottime notizie queste. Alex è stato sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello: la scatola cranica è stata ricomposta frammento per frammento. Ora sta recuperando le funzioni sensoriali. Per il linguaggio ci vorrà un po' più di tempo, ma la strada è quella.

Un esempio per tutti, Zanardi sta lottando e sta dando ancora una volta prova di quanto sia determinato e resiliente. Coraggio Alex, tutti vogliono rivedere presto quel tuo tuo sorriso contagioso e il guizzo geniale negli occhi.