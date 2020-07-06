ALEX ZANARDI OPERATO DI NUOVO PER LA RICOSTRUZIONE CRANIO-FACCIALE: “LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVI”

Alex Zanardi è stato sottoposto oggi all'ospedale di Siena a un nuovo intervento chirurgico: a eseguirlo i professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia. L'operazione, la terza per il cam...

Alex Zanardi è stato sottoposto oggi all'ospedale di Siena a un nuovo intervento chirurgico: a eseguirlo i professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia. L'operazione, la terza per il campione, era finalizzata, si spiega, "alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all'incidente del 19 giugno scorso". L'intervento, afferma l'ospedale in una nota, fa parte di quelli "programmati dall'équipe multidisciplinare che ha in cura l'atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico".

L'intervento è durato circa 5 ore. Zanardi è stato poi nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva: resta sedato e ventilato meccanicamente: "Le sue condizioni - spiegano i sanitari - rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata. Le fratture erano complesse"- spiega il professor Paolo Gennaro, direttore della Uoc chirurgia maxillo-facciale dell'Aou Senese, aggiungendo come "questo abbia richiesto un'accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se - conclude Gennaro - si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria". (ANSA).