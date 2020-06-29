ALEX ZANARDI SOTTOPOSTO A UN SECONDO INTERVENTO DI NEUROCHIRURGIA. LA PROGNOSI RIMANE RISERVATA.

Alex Zanardi è stato sottoposto al secondo intervento di neurochirurgia dopo il gravissimo incidente in handbike avvenuto 10 giorni fa. Lo rende noto il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, d...

Alex Zanardi è stato sottoposto al secondo intervento di neurochirurgia dopo il gravissimo incidente in handbike avvenuto 10 giorni fa. Lo rende noto il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è ricoverato dallo scorso 19 giugno.

"Nell'ambito delle valutazioni diagnostico-terapeutiche effettuate dall’équipe che ha in cura l’atleta - spiega il bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese - è stata effettuata una tac di controllo. Tale esame diagnostico ha evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia".

Dopo l’intervento, durato circa 2 ore e mezza, Zanardi è stato "nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato e intubato: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata".

"L’intervento effettuato – dichiara il direttore sanitario dell’Aou senese Roberto Gusinu - rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore".