ALFIO VIRGOLINI: “MI CANDIDO A SINDACO: CAMBIEREMO LA CITTA’ RENDENDOLA VIVIBILE. DA QUI NESSUNO VORRA’ PIU’ SCAPPARE VIA”

Mi candido a sindaco di Paternò.

In campo c’è una coalizione forte e sana che assieme a tante donne e tanti uomini della nostra città, vuole assumersi la responsabilità di cambiare in meglio la nostra amata Paternò.

Scendiamo in campo, non per ambizioni personali ma perchè crediamo che il tempo sia scaduto ed oggi passa l’ultimo treno per poter creare serie condizioni di sviluppo e risollevare le sorti di una città umiliata dai giochi personali, svuotata della sua identità, scomparsa dai radar degli appuntamenti regionali e nazionali che contano.

Scendiamo in campo perchè i nostri giovani hanno bisogno di riuscire a vivere a Paternò e non scappare via.

Scendiamo in campo perchè i nostri nonni tornino a essere orgogliosi della terra nella quale sono nati.

Scendiamo in campo perchè dobbiamo rimettere al centro della politica, le idee, i confronti sani, le battaglie a favore degli ultimi, la creazione di spazi, di opere e di servizi.

Scendiamo in campo perchè vogliamo una città che funzioni.

Scendiamo in campo perchè tutti noi siamo stanchi di una politica fatta di spartizioni clientelari e contentini.

Scendiamo in campo perchè con noi ci sono tante persone dal volto pulito animate dalla passione di fare grande la nostra città.

Scendiamo in campo perchè abbiamo a cuore la creazione di una nuova, migliore e competente classe dirigente.

Scendiamo in campo per creare un patto tra le fasce generazionali della città.

Scendiamo in campo perchè con noi ci sono forze politiche, associazioni, gruppi di semplici cittadini che avrò il piacere di presentare alla collettività già nei prossimi giorni.

Scendiamo in campo perchè, come voi, CI CREDIAMO ANCORA.

Viva Paternò!