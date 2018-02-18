95047

Notizie Amministrative 2022

INCENDIO A PATERNÒ, FIAMME DEVASTANO DUE CAPANNONI: INTOSSICATI DUE POMPIERI

07 luglio 2025 19:30

ARRIVANO LE NUOVE PAGELLE ALLE ELEMENTARI: SI TORNA A USARE OTTIMO, BUONO E SUFFICIENTE

25 febbraio 2024 16:14

SICILIA: ASSENZA DI PIOGGE PERSISTENTE E ALTA PRESSIONE, SICCITÀ IN AGGRAVAMENTO

16 febbraio 2024 12:40

PATERNÒ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI DAVIDE BUSETTA, FIGLIO DELL'ALLENATORE ANGELO BUSETTA

27 ottobre 2023 14:19

INAUGURATA LA 31’ SAGRA DEL PISTACCHIO

01 ottobre 2022 10:18

ELEZIONI POLITICHE. DAL 16 SETTEMBRE SCONTI SU BIGLIETTI DEI TRENI PER GLI ELETTORI FUORI SEDE

02 settembre 2022 17:20

ELEZIONI PATERNO' 2022, I VOTI DEFINITIVI CANDIDATO SINDACO E LISTE

14 giugno 2022 07:59

"CICCAmu di rispettare la nostra città", campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato

02 giugno 2022 09:28

01 giugno 2022 22:36

PATERNÒ, MARIA GRAZIA PANNITTERI UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A SINDACO: 3 LISTE CIVICHE A SOSTEGNO

23 aprile 2022 08:04

PATERNÒ: ELEZIONI 2022. ROSSANA SCHILLACI: FORZA, PROFESSIONALITÀ E DETERMINAZIONE.

27 marzo 2022 17:46

14 marzo 2022 11:29

AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÁ ELETTORALE 2022 SUL QUOTIDIANO ONLINE 95047.IT

13 marzo 2022 17:45

PATERNÒ: ELEZIONI 2022. MALERBA: Il mio sarà sempre un impegno PER ricreare, rinforzare e mettere in moto il tessuto economico produttivo della nostra città

10 marzo 2022 11:40

ALFIO VIRGOLINI: “MI CANDIDO A SINDACO: CAMBIEREMO LA CITTA’ RENDENDOLA VIVIBILE. DA QUI NESSUNO VORRA’ PIU’ SCAPPARE VIA”

23 febbraio 2022 08:00

MAFIA, DOPO 25 ANNI TORNA LIBERO BOSS GIOVANNI BRUSCA PER FINE PENA

01 giugno 2021 09:23

VIVIANA PARISI E IL FIGLIO GIOELE POTREBBERO ESSERE STATI AGGREDITI DAI CANI,PROSEGUONO LE RICERCHE

16 agosto 2020 10:54

IN SICILIA DA IERI POSITIVI PIÙ 101 (1460 totali) E DECEDUTI PIÙ 8 (65 i totali)

29 marzo 2020 17:54

PATERNO': Rapina questo pomeriggio all'Eurospin di Scala Vecchia

18 febbraio 2018 18:54

MISTERBIANCO: La bufala dell'autovelox a Misterbianco

18 febbraio 2018 18:53