Queste sono le caratteristiche che mi contraddistinguono.Sono Rossana, Moglie e Mamma di tre splendidi bambini.Sono nata e cresciuta a Paternò da sempre!Da quasi vent’anni svolgo con passione e dedizi...

Queste sono le caratteristiche che mi contraddistinguono.

Sono Rossana, Moglie e Mamma di tre splendidi bambini.

Sono nata e cresciuta a Paternò da sempre!

Da quasi vent’anni svolgo con passione e dedizione la professione di CONSULENTE DEL LAVORO dando voce ed ascolto ad imprese e lavoratori per i quali, quotidianamente, mi adopero al fine di individuare le soluzioni migliori.

Sono una donna molto determinata, tenace e ligia al dovere, tratti che mi accompagnano nei vari obiettivi familiari e professionali che mi prefiggo e che puntualmente porto a termine.

Ho scelto con il supporto di mio marito e della mia famiglia di candidarmi alle prossime elezioni perché, nella duplice veste di madre e professionista, intendo impegnarmi attivamente per lo sviluppo del nostro paese dando luce ad un nuovo modo di fare politica.

Vorrei dare un valido e reale contributo alla mia città, migliorandone la vivibilità anche e soprattutto per il futuro dei nostri figli.

Scelgo di candidarmi al consiglio perché CREDO FORTEMENTE che la mia Paternò possa rinascere, con il mio impegno e con il vostro, insieme!

PATERNÒ: ELEZIONI 2022. SCHILLACI ROSSANA: FORZA, PROFESSIONALITÀ E DETERMINAZIONE.

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO

AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÁ ELETTORALE 2022 SUL QUOTIDIANO ONLINE 95047.IT