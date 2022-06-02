"CICCAmu di rispettare la nostra città", campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato

"CICCAmu di rispettare la nostra città" .É la campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato, due candidati nella lista di Paternò on Mannino a sostegno del sindaco Nino...

"CICCAmu di rispettare la nostra città" .

É la campagna di sensibilizzazione lanciata da Rosanna Lauria e Riccardo Perciato, due candidati nella lista di Paternò on Mannino a sostegno del sindaco Nino Naso.

"In occasione della campagna elettorale anziché fare grandi manifesti, abbiamo preferito investire su ciò che è utile e che aiuta a migliorare e mantenere il decoro urbano.

Abbiamo ideato e fatto realizzare da due grandi artisti paternesi, Nino Cannone e Rosanna Tartaresu, dei posaceneri da esterno che doneremo ad alcune attività commerciali e punti di ritrovo ,affinché attraverso un piccolo gesto ognuno di noi possa contribuire a mantenere pulita la nostra Paternò.

La città è nostra e tutti dobbiamo averne cura perciò... "CICCAmu di rispettare la nostra città".

Ringraziamo tutte le attività commerciali che hanno accolto questa iniziativa e coloro che vorranno accoglierla nei prossimi giorni."

