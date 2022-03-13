AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÁ ELETTORALE 2022 SUL QUOTIDIANO ONLINE 95047.IT

95047.it Testata registrata al tribunale di Catania N° 8/14 del 14/04/2014, comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative 2022 in conformità della legg...

95047.it Testata registrata al tribunale di Catania N° 8/14 del 14/04/2014, comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni amministrative 2022 in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi riporteranno la dicitura “Pubblicità elettorale” e il nome del committente per il candidato. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana

1) gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

2) in caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

3) le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni e gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data ed ora della stipula del contratto;

4) Per prendere visione delle tariffe dei banner e delle misure (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione via email: [email protected] oppure

5) Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.

6) Per prendere visione delle tariffe delle varie forme pubblicitarie (uguali per tutti i committenti), per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattarci al 346 2237562 oppure mail: AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÁ ELETTORALE 2022 SUL QUOTIDIANO ONLINE 95047.IT

I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti d’Agenzia.

TIPOLOGIE :

– BANNER posizionabili in tutte le pagine; avranno dimensioni diverse, in formato gif, jpg o flash. Ogni Banner potrà essere “fisso” o “a rotazione” Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno, oppure indirizzarlo ad uno spot o trasmissione auto prodotta. Il banner, a rotazione random, potrà essere alternato con altri, nella stessa posizione, richiesti da diversi candidati.

– DIRETTA STREAMING e/o DIFFUSIONE EVENTO DIRETTA TELEVISIVA IN STREAMING ED EVENTUALE REGISTRAZIONE E CONDIVISIONE SUI SOCIAL DI MANIFESTAZIONI O COMIZI

– PUBLI-REDAZIONALI

PRESENTAZIONE/PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO

PAGINA PERSONALIZZATA CON PRESENTAZIONE LISTA CON LE FOTO DI TUTTI I CANDIDATI

Per maggiori informazioni contattarci al 3462237562 oppure per e-mail: [email protected]