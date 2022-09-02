ELEZIONI POLITICHE. DAL 16 SETTEMBRE SCONTI SU BIGLIETTI DEI TRENI PER GLI ELETTORI FUORI SEDE

In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per domenica 25 settembre, gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale...

In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per domenica 25 settembre, gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno, sui treni regionali e su quelli a lunga percorrenza.

Lo sconto previsto è del 70% sui servizi Alta Velocità, Intercity, Eurocity Italia-Svizzera, e del 60% per spostarsi con i Treni Regionali a tariffa di corsa semplice regionale e interregionale.

Le agevolazioni, stabilite da una convenzione siglata tra il Ministero dell’Interno e le imprese ferroviarie – fra cui Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord, FSE, saranno in vigore dal 16 settembre, per gli spostamenti di andata, e non oltre il 5 ottobre per quelli di ritorno.

Per usufruire delle riduzioni bisognerà esibire documento di identità e tessera elettorale. Possono usufruire dei biglietti a prezzo ridotto sia gli elettori residenti nel territorio nazionale che quelli residenti all’estero.