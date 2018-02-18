PATERNO': Rapina questo pomeriggio all'Eurospin di Scala Vecchia

Una rapina ai danni del supermercato Eurospin sito a Scala Vecchia, è stata effettuata oggi intorno alle 16,30. Dei rapinatori, sono entrati all'orario di apertura portando via il possibile e fuggendo con una vettura con la targa nascosta.

A cura di Redazione 18 febbraio 2018 18:54

