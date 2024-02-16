SICILIA: ASSENZA DI PIOGGE PERSISTENTE E ALTA PRESSIONE, SICCITÀ IN AGGRAVAMENTO
Nel corso del prossimo fine settimana, l’espansione sui bacini centrali del Mediterraneo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale determinerà l’instaurarsi di condizioni di stabilità atmosferica sulla nostra Regione con temperature al di sopra delle medie del periodo.
Venerdì 16 febbraio 2024
Il cielo si presenterà sereno o lievemente velato su tutto il territorio regionale per l’intera giornata.
Temperature: in lieve diminuzione.
Venti: molto deboli da direzione variabile o assenti di notte, al mattino ed in serata. Nel corso delle ore centrali del giorno, la ventilazione spirerà dai quadranti orientali con debole o, localmente, moderata intensità.
Mari: poco mossi tutti i bacini. Mosso lo Stretto di Sicilia.
Sabato 17 febbraio 2024
Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale per l’intera giornata.
Temperature: prevalentemente stazionarie.
Venti: molto deboli da direzione variabile o assenti per buona parte della giornata.
Mari: mosso il Canale di Sicilia, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini.
Domenica 18 febbraio 2024
Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale per gran parte della giornata. Dense foschie o locali banchi di nebbia potranno interessare il messinese tirrenico nel corso delle ore serali.
Temperature: prevalentemente stazionarie.
Venti: molto deboli da direzione variabile o assenti per buona parte del giorno.
Mari: poco mossi tutti i bacini. Mosso, a tratti, lo Stretto di Sicilia.