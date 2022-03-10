PATERNÒ: ELEZIONI 2022. MALERBA: Il mio sarà sempre un impegno PER ricreare, rinforzare e mettere in moto il tessuto economico produttivo della nostra città

Oltre ogni simbolo, credo che la scelta di un politico si misuri nella qualità del lavoro per il territorio, nel territorio, consapevole che sono gli uomini che creano le condizioni per fare una polit...

Oltre ogni simbolo, credo che la scelta di un politico si misuri nella qualità del lavoro per il territorio, nel territorio, consapevole che sono gli uomini che creano le condizioni per fare una politica autonomista e non con i simboli o le etichette.

Nonostante a livello nazionale sia venuto meno l’equilibrio tra forze divergenti, nonostante viviamo in un'epoca in cui una diffusa mentalità al ribasso ha svuotato la Politica dai suoi ideali, continuo a credere nella forza di un progetto centrista, moderato aperto al dialogo.

Il mio impegno sarà quello di accogliere e mettere insieme quelle realtà moderate ma, come me, determinate a spendersi per la nostra città, al servizio di tutti!

Una visione politica cristianamente ispirata è ciò in cui mi riconosco e in cui da sempre mi identifico.

Paternò ha bisogno di una presenza costante di uomini e donne capaci di spendersi in prima persona per poter contribuire a dare risposte concrete alle varie istanze della nostra città.

Questo il motivo per cui continuerò a lavorare, a dialogare e a confrontarmi senza tirarmi indietro.

Il mio sarà sempre un impegno PER ricreare, rinforzare e mettere in moto il tessuto economico produttivo della nostra città che vede in alcuni punti nevralgici la sua vocazione più alta: dagli agrumi, al commercio al sito vulcanico delle Salinelle, alla Collina Storica, al Castello Normanno, dall’arte allo sport.

Una Città che, guardando alle sue tradizioni possa svilupparsi ammodernandosi ancora e che possa diventare nuova frontiera di accoglienza ed integrazione investendo ulteriori risorse nella nuova sfida offerta dalla frontiera del turismo anche alla luce delle potenzialità che l’imminente sviluppo ferroviario della metropolitana porterà, promuovendo l’efficienza energetica per arrivare al 100% di fonti rinnovabili e tutelare i parchi e la biodiversità.

Valorizzare e custodire quindi, supportando quanto già in progress con l’amministrazione Naso, per garantire la sicurezza del territorio urbano a tutela della movida giovanile, dei siti naturalistici e artistici, delle sedi e dei palazzetti sportivi, dei parchi e dei giardini , delle piazze del centro storico e delle periferie in cui vogliamo che le forze dell’ ordine siano tecnologicamente coadiuvate per un presidio che garantisca la sicurezza e il controllo del territorio e migliori la vivibilità delle nostre famiglie, della nostra splendida Paternò.

