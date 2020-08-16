VIVIANA PARISI E IL FIGLIO GIOELE POTREBBERO ESSERE STATI AGGREDITI DAI CANI,PROSEGUONO LE RICERCHE

Proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana, la Dj poi trovata morta cinque giorni dopo nelle...

Proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana, la Dj poi trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia Anche oggi circa 70 persone stanno perlustrando le campagne di Caronia e le zone limitrofe. Intanto l'inchiesta condotta dalla Procura di Patti tra le varie piste sta analizzando già vagliata dagli inquirenti e segnalata anche dalla famiglia di Gioele, cioè quella di una possibile aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci. Un'ipotesi che sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe della donna di alcuni morsi.