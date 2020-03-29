IN SICILIA DA IERI POSITIVI PIÙ 101 (1460 totali) E DECEDUTI PIÙ 8 (65 i totali)

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Un...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88).

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.