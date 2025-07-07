INCENDIO A PATERNÒ, FIAMME DEVASTANO DUE CAPANNONI: INTOSSICATI DUE POMPIERI

AGGIORNAMENTO ORE 19.30Paternò (CT) – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio in zona via San Marco, a Paternò, provocando momenti di grande apprensione tra la popolazione. Le fiamme, partite da...

AGGIORNAMENTO ORE 19.30

Paternò (CT) – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio in zona via San Marco, a Paternò, provocando momenti di grande apprensione tra la popolazione. Le fiamme, partite da un’area di sterpaglie, si sono rapidamente propagate coinvolgendo tre capannoni adiacenti, adibiti a deposito di imballaggi, cartoni e materiali vari, altamente infiammabili.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Adrano, Paternò e Acireale, coordinate dal funzionario di servizio. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del materiale coinvolto e del rapido propagarsi del rogo anche a mezzi presenti nei depositi.

A supporto dei Vigili del Fuoco sono giunti anche una autobotte della Forestale, militari dei Carabinieri, personale della Protezione Civile e un’ambulanza del 118.

Il traffico nelle zone limitrofe è stato bloccato; sul posto sono giunti anche i vigili urbani di Paternò per gestire la viabilità.

Due Vigili del Fuoco sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dal violento incendio. Entrambi sono stati soccorsi immediatamente dal personale sanitario presente sul posto e sono stati trasportati per ulteriori accertamenti.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle loro condizioni, ma si parla di intossicazione da fumo non grave.

In via precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni circostanti, a causa della densa colonna di fumo e del rischio di propagazione delle fiamme. L’intera area è stata messa in sicurezza e monitorata costantemente dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto un deposito agricolo nella zona di Piano Tavola, coinvolgendo anche alcuni mezzi parcheggiati al suo interno.

Il rogo si è propagato con estrema rapidità, causando danni materiali e rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto con più squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni, l’incendio ha aggredito la struttura lateralmente, interessando veicoli agricoli e attrezzature. Al momento, non si registrano feriti.

Due incendi in poche ore tra Paternò e Piano Tavola

Due distinti incendi di sterpaglie e rovi si sono sviluppati nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, in diverse aree del comprensorio etneo, coinvolgendo in particolare la zona di San Marco a Paternò e l’area industriale di Piano Tavola.

Le fiamme, presumibilmente favorite dalle elevate temperature e dal vento persistente che ha soffiato con forza per gran parte della giornata, si sono rapidamente estese su terreni incolti e aree abbandonate. La vegetazione secca e i rovi presenti ai margini di strade e zone periferiche hanno contribuito all'espansione dei fronti di fuoco.

Una densa colonna di fumo grigio si è alzata da entrambi i luoghi interessati, risultando visibile anche a grande distanza. Numerose segnalazioni sono giunte da cittadini e automobilisti di passaggio, allarmati dalla situazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per contenere i roghi e impedire che si estendessero verso aree residenziali o verso le attività produttive presenti nella zona industriale.

Attualmente non si registrano danni a persone o abitazioni, ma l’attenzione resta alta per l’evolversi della situazione, anche alla luce delle condizioni climatiche che continuano a favorire il rischio incendi.