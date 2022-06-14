95047

ELEZIONI PATERNO' 2022, I VOTI DEFINITIVI CANDIDATO SINDACO E LISTE

VOTI DELLE LISTELISTE VIRGOLINI SINDACOVOTI %LISTA RAPISARDA667 2.76%AZZURRI VIRGOLINI SINDACO18777,77DIVENTERA' BELLISSIMA VIRGOLINI SINDACO1681 6.96%FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER VIRGOLINI320...

14 giugno 2022
VOTI DELLE LISTE

LISTE VIRGOLINI SINDACO
VOTI %LISTA RAPISARDA667 2.76%AZZURRI VIRGOLINI SINDACO18777,77DIVENTERA' BELLISSIMA VIRGOLINI SINDACO1681 6.96%FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER VIRGOLINI3201 13.26%ALFIO VIRGOLINI SINDACO2071 8.58%ALLEANZA PER PATERNO'1244 5.15%TOTALE COALIZIONE 10741 44.48%LISTE PANNITTERI MARIA GRAZIA SINDACO
INSIEME PER PATERNO'977 4.05%MARIA GRAZIA PANNITTERI SINDACO733 3.04%LISTA CONDORELLI1151 4.77%TOTALE COALIZIONE 2861 11.85%LISTE NASO ANTONINO SINDACO
NINO NASO SINDACO2394 9.91%PRIMA L'ITALIA1765 7.31%NASO SINDACO PRESENTI SEMPRE3080 12.76%PATERNO' ON MANNINO2118 8.77%NOI PER PATERNO' LISTA CIVICA1187 4.92%Totale coalizione 10544 43.67%

