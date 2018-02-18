95047

MISTERBIANCO: La bufala dell'autovelox a Misterbianco

Da qualche ora impazza sui social network una bufala, che si sta diffondendo a macchia d'olio grazie all'immediata condivisione agli amici sull'applicazione di messaggistica Whatsapp.La foto a corredo...

A cura di Redazione Redazione
18 febbraio 2018 18:53
Da qualche ora impazza sui social network una bufala, che si sta diffondendo a macchia d'olio grazie all'immediata condivisione agli amici sull'applicazione di messaggistica Whatsapp.

La foto a corredo dell'articolo sta girando insieme a un avvertimento: “Attenzione! A scendere da etnapolis verso Misterbianco nei pressi del negozio Grillo è stato messo un  autovelox ....limiite 50 km/ h”.

In realtà quello della foto non è un autovelox, ma una telecamera per la videosorveglianza cittadina insieme a dei rilevatori della qualità dell’aria e dell’inquinamento ambientale.

E' intervenuto, attraverso la sua pagina social pure il Sindaco di Misterbianco a confermare la bufala!

