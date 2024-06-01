ALFREDO D'AUSILIO, IL COMMERCIANTE TIK TOKER ARRESTATO PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA
Centinaia di migliaia di follower, più di un milione di like e la vendita di tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi.Il commerciante-tiktoker è finito, però, nel mirino dei carabinieri che lo hanno a...
Il commerciante-tiktoker è finito, però, nel mirino dei carabinieri che lo hanno arrestato per furto di energia elettrica.
E' accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli.
I militari della locale stazione, insieme a personale dell'Enel, hanno fatto visita al mini market del commerciante classe '79 tanto noto sui social ed hanno controllato l'attività commerciale sempre al centro dei video sul web.
Gli accertamenti hanno permesso di constatare la manomissione del contatore elettrico.
Il connettore di limitazione, infatti, era stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno - dallo scorso dicembre ad oggi - ammonterebbe a 6mila euro. Il 44enne tiktoker è in attesa di giudizio.