ALFREDO D'AUSILIO, IL COMMERCIANTE TIK TOKER ARRESTATO PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

Centinaia di migliaia di follower, più di un milione di like e la vendita di tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi.Il commerciante-tiktoker è finito, però, nel mirino dei carabinieri che lo hanno a...

A cura di Redazione 01 giugno 2024 10:13

Condividi