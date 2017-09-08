ALISCAFO SU SCOGLI A LIPARI, FERITI DI CUI UNO GRAVE

AGGIORNAMENTO ORE 22.30I feriti sono 8 di cui uno grave per politrauma e con trauma cranico trasferito con elisoccorso al papardo. la donna gravida non si sa se la trasferiscono: ha una frattura compl...

AGGIORNAMENTO ORE 22.30

I feriti sono 8 di cui uno grave per politrauma e con trauma cranico trasferito con elisoccorso al papardo. la donna gravida non si sa se la trasferiscono: ha una frattura complicata al piede. altri 5 hanno riportato contusioni varie non serie ma tanto spavento

Incidente all'aliscafo "Cris M." della Liberty Lines finito sugli scogli di Monte Rosa, probabilmente per un problema tecnico o per un errore di manovra. Ci sono dei feriti di cui uno grave già trasportato in aliscafo ed un altro con una gamba rotta in attesa dei vigili del fuoco per trasportarlo al pronto soccorso. L'aliscafo è ancora sugli scogli di Monte Rosa.

Il mezzo, era partito da Lipari intorno alle 20,30 diretto a Salina. Si è attivata subito la guardia costiera che è uscita con motovedette e gommoni. In zona anche diverse imbarcazioni private. I 41 passeggeri, turisti e isolani, sono stati prelevati dai mezzi di soccorso e privati. La Cp che ha avviato le indagini, ha anche prelevato un medico nel porto di Sottomonastero ed è stato trasportato a bordo dell'aliscafo.

Nel contempo, è in corso il trasferimento dei feriti al porto dove vi sono le ambulanze che li trasferiranno al pronto soccorso.