Alla Baby House una sacca piena di giocattoli per la Raccolta
95047.it Altre belle storie, vengono fuori dalla Terza Raccolta di giocattoli allestita dalla nostra redazione assieme alla Caritas Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo. Avremo modo i questi giorni di ringraziare appositamente tutti. Intanto, ieri mattina anche i bambini della Baby House hanno partecipato con Gioia alla consegna dei Doni ai responsabili della Caritas Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo
"La gioia più grande è aver sentito dai bambini stessi il vero significato del gesto. La Baby House ringrazia di cuore Bambini e Genitori di avere aderito all'iniziativa Event No Words 2016 - raccontano i responsabili della Baby House -: è l'unione vera che fa la forza e noi possiamo puntare sempre sulla vostra disponibilità".
Ancora una volta: GRAZIE da 95047.it