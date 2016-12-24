Alla Baby House una sacca piena di giocattoli per la Raccolta

95047

24 dicembre 2016 09:54
95047.it Altre belle storie, vengono fuori dalla Terza  Raccolta di giocattoli allestita dalla nostra redazione assieme alla Caritas Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo. Avremo modo i questi giorni di ringraziare appositamente tutti. Intanto, ieri mattina  anche i bambini della Baby House hanno partecipato con Gioia alla consegna dei Doni ai responsabili della Caritas Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo
"La gioia più grande è aver sentito dai bambini stessi il vero significato del gesto. La Baby House ringrazia di cuore Bambini e Genitori di avere aderito all'iniziativa Event No Words 2016 - raccontano i responsabili della Baby House -: è l'unione vera che fa la forza e noi possiamo puntare sempre sulla vostra disponibilità".

Ancora una volta: GRAZIE da 95047.it

 

