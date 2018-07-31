ALLA PATERNESE DANIELA SCHILLACI, IL PREMIO OMBRA DELLA SERA

Nell'ambito del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, giunto alla XVI edizione con la presidenza di Simone Migliorini ideatore della prestigiosa kermesse, si svolge il Premio “Ombra d...

Nell'ambito del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, giunto alla XVI edizione con la presidenza di Simone Migliorini ideatore della prestigiosa kermesse, si svolge il Premio “Ombra della Sera”, che una giuria di autorevoli giornalisti, scrittori e artisti, presieduta dal Professor Giovanni Antonucci, riconosce a personaggi che si siano distinti per la loro arte e per la loro carriera.

Ogni premio è intestato a un personaggio volterrano che nei secoli si è distinto nella disciplina che viene premiata (es. teatro, lirica, danza, drammaturgia).

Sabato 4 Agosto 2018 alle ore 20,00 al Teatro Romano di Volterra si svolgerà la Cerimonia di consegna dei Premi Ombra della Sera assegnati quest'anno dalla Giuria presieduta dal prof. Giovanni Antonucci, e composta da: Vito Bruschini, Maura Catalan, Maria Letizia Compatangelo, Alma Daddario, Elena d'Elia, Natalia di Bartolo, Lia Gay, Floriana Mastandrea, Carmela Piccione, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Giuseppe Liotta, Paola Dei, Rainero Schembri, Edoardo Siravo.

Presenta la serata Alida Mancini

Regia di Vito Bruschini

Nello specifico per l’edizione 2018 hanno vinto la prestigiosa statuetta etrusca di bronzo:

Premio alla danza “Ernestina Fendi” a Amedeo Amodio

Premio all’editoria per lo spettacolo “Nuccio Messina” a Gianfranco Bartalotta

Premio al volterrano eccellente “Franco Porretti” a Pietro Benvenuti

Premio alla drammaturgia “Giovanni Villifranchi” a Angelo Longoni

Premio alla carriera “Tommaso Fedra Inghirami” a Tato Russo

Premio alla lirica “Bruno Landi” a Daniela Schillaci

Come dicevamo, il premio consiste nella riproduzione, in formato originale, del famoso bronzetto etrusco denominato: Ombra della Sera, realizzato da un ignoto scultore vissuto circa 3000 anni fa. Secondo la tradizione, fu Gabriele D’Annunzio a dare alla filiforme statuetta votiva questo nome.

Sin dalla prima assegnazione, il premio è stato considerato dai critici un vero e proprio Oscar del teatro.

Nelle scorse edizioni hanno ricevuto il premio Ombra della Sera tra gli altri: Massimo Ranieri, Gabriele Lavia, Arnoldo Foà, Giuliana Lojodice, Franca Valeri, Alessandro Gassman, Giorgio Albertazzi, Antonio Calenda, Leo Gullotta, Edoardo Erba, Manlio Santanelli, Ugo Chiti, Nuccio Messina, Pino Strabioli, Paola Gassman, Maria Rosaria Omaggio, Paolo Ferrari, Maurizio Giammusso, Roberto Herlitzka, Glauco Mauri, Ivana Monti, Franco Cordelli, Masolino d’Amico, Eros Pagni, Alan Rickman, Fernando Arrabal, Isabel Russinova, Simone Cristicchi, Micha Van Hoecke, Giuseppe Pambieri, Fabio Armiliato.