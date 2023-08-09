ALLA STAZIONE DI CATANIA CON UN MACHETE IN MANO, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi preventivi, al fine di garantire la sicurezza di resi...

Obiettivo dei controlli sono sia le località a forte vocazione turistica, come la fascia costiera e le zone della movida, che quelle potenzialmente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, come ad esempio la Stazione Ferroviaria Centrale.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 33enne marocchino, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

In particolare, nella notte, la “Gazzella” dell’Arma, impegnata nel pattugliamento notturno dell’hinterland cittadino, si è tempestivamente recata in piazza Papa Giovanni XIII, a seguito di una richiesta telefonica al 112 NUE di un cittadino, il quale lamentava la presenza di un uomo, in stato confusionale, che brandeggiava minacciosamente un “machete”.

In effetti i militari, raggiunto rapidamente il luogo indicato, hanno subito individuato l’extracomunitario, che era intento ad agitare pericolosamente in aria un grosso coltello, avente una lama di circa 50 cm. Nella circostanza gli operanti, avvicinatisi al soggetto secondo le previste procedure operative, rassicurandolo e mantenendolo calmo, sono quindi riusciti a bloccarlo e disarmarlo, scongiurando l’ipotesi di ben più gravi scenari, nonché evitando che lo stesso cittadino straniero potesse ferirsi da solo.