Allarme a Catania: busta piena di proiettili trovata in strada, sequestrata dai Carabinieri

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dalla compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, personale del Nucleo Operativo è intervenuto nel primo pomeriggio in via Principe Nicola, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112.

Un cittadino ha infatti indicato la presenza, in prossimità del marciapiede, di una busta in plastica chiusa, ritenuta sospetta. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto agli accertamenti del caso, rinvenendo all’interno del sacchetto ben 21 proiettili calibro 380 Auto, marca G.F.L., immediatamente sottoposti a sequestro a carico di ignoti.

Il materiale è stato poi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il sequestro quale corpo di reato. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad accertarne la provenienza e l’eventuale collegamento con fatti di rilevanza penale.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio attuato dall’Arma etnea nel centro cittadino, volto a garantire sicurezza e legalità, anche attraverso la costante collaborazione dei cittadini, la cui tempestiva segnalazione si è rivelata determinante per consentire un rapido e puntuale intervento.