ALLARME A CESENA STA PER ESONDARE IL SAVIO: “ABBANDONARE PIANI TERRA ARGINI E SCANTINATI”

A cura di Redazione Redazione
16 maggio 2023 15:48
Tanta paura a Cesena .

L’allerta è delle 15:30 di oggi 16 Maggio 2023.

L’avviso del sindaco Lattuca:

“E’ probabile l’esondazione del fiume Savio. Allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati”. Così il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in merito al corso d’acqua che attraversa la città.

