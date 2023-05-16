ALLARME A CESENA STA PER ESONDARE IL SAVIO: “ABBANDONARE PIANI TERRA ARGINI E SCANTINATI”
A cura di Redazione
16 maggio 2023 15:48
Tanta paura a Cesena .
L’allerta è delle 15:30 di oggi 16 Maggio 2023.
L’avviso del sindaco Lattuca:
“E’ probabile l’esondazione del fiume Savio. Allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati”. Così il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in merito al corso d’acqua che attraversa la città.