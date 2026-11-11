Allarme bomba nelle scuole, domani lezioni regolari in tutta Italia

Dopo le evacuazioni e i momenti di apprensione di oggi, giovedì 12 novembre gli istituti scolastici saranno regolarmente aperti. La conferma arriva da fonti vicine al Ministero dell'Istruzione.

Dopo una giornata di apprensione per migliaia di studenti, genitori e insegnanti, arriva una rassicurazione sulla riapertura delle scuole. Domani, giovedì 12 novembre, le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutta Italia, nonostante gli allarmi bomba che nella mattinata di oggi hanno interessato numerosi istituti scolastici.

A chiarirlo sono fonti vicine al Ministero dell'Istruzione e del Merito, secondo le quali non vi sarebbe alcun motivo per disporre la chiusura delle scuole. Le attività didattiche potranno quindi riprendere normalmente, salvo eventuali provvedimenti specifici delle autorità competenti.

La comunicazione arriva al termine di una giornata particolarmente movimentata, durante la quale diverse scuole italiane sono state interessate da segnalazioni di presunti ordigni esplosivi, facendo scattare evacuazioni precauzionali e controlli da parte delle forze dell'ordine.

Anche a Paternò e in diversi comuni del comprensorio etneo, tra cui Adrano, Belpasso, Mascalucia e Licodia Eubea, si sono registrati momenti di preoccupazione. In diversi casi i genitori sono stati avvisati e invitati a raggiungere gli istituti per prelevare i propri figli.

L'allarme, partito da messaggi di posta elettronica anonimi, ha interessato scuole di numerose città italiane, assumendo rapidamente una dimensione nazionale. Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per verificare le segnalazioni e risalire ai responsabili.

La notizia della regolare apertura degli istituti scolastici rappresenta dunque un'importante rassicurazione per le famiglie che, dopo quanto accaduto, si interrogavano sulla possibilità di nuove sospensioni delle lezioni.

Per giovedì 12 novembre, dunque, scuole regolarmente aperte anche a Paternò e nel territorio etneo, salvo diverse comunicazioni ufficiali riguardanti singoli istituti.

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