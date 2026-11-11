Allarme bomba nelle scuole, falsi vocali su WhatsApp: attenzione alle bufale
Messaggi audio con notizie false e allarmanti stanno circolando in diverse città italiane. La diffusione incontrollata aumenta la preoccupazione di genitori e studenti
La paura corre anche su WhatsApp. Dopo l'allarme bomba che questa mattina, mercoledì 11 novembre, ha interessato numerosi istituti scolastici in diverse città italiane, sui social network e nelle chat stanno circolando falsi messaggi vocali dal contenuto particolarmente allarmante, che stanno contribuendo ad alimentare la preoccupazione tra studenti, genitori e personale scolastico.
Si tratta di audio che vengono inoltrati rapidamente da un gruppo all'altro e nei quali vengono diffuse false notizie su presunti ritrovamenti di ordigni esplosivi, interventi degli artificieri e situazioni di emergenza all'interno o nei pressi degli edifici scolastici.
ATTENZIONE AI FALSI VOCALI: NON CREDETE A TUTTO QUELLO CHE CIRCOLA SU WHATSAPP E SUI SOCIAL.
Numerosi di questi messaggi sono arrivati anche alla redazione di 95047.it. In alcuni casi chi parla sostiene di aver ricevuto informazioni direttamente da persone presenti nelle scuole, da dirigenti scolastici o da altri soggetti ritenuti attendibili.
Ma è proprio questo il problema: un racconto apparentemente credibile, ripetuto e condiviso decine di volte, può trasformarsi rapidamente in una notizia considerata vera, anche quando si tratta di informazioni inventate o completamente distorte.
In una giornata già segnata da evacuazioni precauzionali, controlli e momenti di forte apprensione, la diffusione incontrollata di questi audio rischia di provocare ulteriore panico tra le famiglie.
Non tutti coloro che inoltrano questi messaggi lo fanno con l'intenzione di diffondere notizie false. Spesso si tratta di persone sinceramente preoccupate, convinte di aiutare amici e familiari mettendoli in guardia da presunti pericoli.
Tuttavia, condividere un vocale senza averne verificato il contenuto significa contribuire alla diffusione della disinformazione, aumentando inutilmente la paura e rendendo ancora più difficile distinguere le notizie vere da quelle inventate.
Un messaggio vocale non rappresenta una prova. Il fatto che venga condiviso da centinaia di persone non significa che quanto raccontato corrisponda alla realtà.
È quindi fondamentale fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni delle forze dell'ordine, delle istituzioni e delle direzioni scolastiche, evitando di rilanciare audio di dubbia provenienza.
La sicurezza degli studenti è una questione troppo seria per essere affidata al passaparola digitale.
Prima di condividere un vocale, verifichiamo. Bastano pochi secondi per inoltrare una notizia falsa, ma le conseguenze possono essere ore di paura per centinaia di famiglie.
Informare significa raccontare i fatti, non alimentare il panico.