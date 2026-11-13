Allarme bomba nelle scuole, stop alle evacuazioni automatiche: decide il Prefetto

Dopo due giorni di minacce via email, arriva la circolare del Ministero dell’Istruzione. Evacuazioni soltanto in presenza di rischi concreti.

Dopo due giorni di allarmi bomba che hanno coinvolto migliaia di scuole italiane, comprese numerose strutture di Paternò, Catania e provincia, cambiano le indicazioni sulla gestione delle minacce ricevute via email. La semplice ricezione di un messaggio minatorio inviato contemporaneamente a numerosi istituti non comporta automaticamente l'evacuazione degli edifici.

La disposizione è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attraverso una circolare destinata alle scuole.

Evacuazioni solo in presenza di rischi concreti

Secondo le indicazioni del Governo, in assenza di ulteriori elementi concreti che facciano ritenere effettiva la presenza di un pericolo, non si dovrà procedere all'evacuazione degli istituti per la sola ricezione di email massive.

Resta comunque al Prefetto la possibilità di disporre l'evacuazione qualora emergano informazioni specifiche che configurino una situazione di rischio reale.

L'obiettivo è garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, evitando al tempo stesso continue interruzioni delle lezioni per segnalazioni prive di riscontri.

Quasi 3.800 scuole raggiunte dalle minacce

La decisione arriva dopo quanto accaduto nelle giornate dell'11 e 12 novembre, quando numerose scuole italiane hanno ricevuto email che annunciavano la presenza di ordigni esplosivi.

Secondo i dati provvisori diffusi dal Governo, giovedì 12 novembre sono state 3.778 le scuole raggiunte dalle minacce, con 77 evacuazioni. In 36 istituti le attività didattiche sono riprese già nella stessa mattinata.

Anche a Paternò e in diversi comuni della provincia di Catania le segnalazioni hanno provocato preoccupazione tra famiglie, studenti e insegnanti.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che ha convocato una riunione con i vertici scolastici regionali per fare il punto sulla situazione.

L'assessore ha invitato le famiglie a non farsi prendere dal panico, sottolineando che dai controlli effettuati non sono emersi pericoli concreti e che il numero delle scuole evacuate in Sicilia è stato particolarmente contenuto.

Da oggi, venerdì 13 novembre, è previsto l'avvio di un tavolo tecnico ristretto per definire procedure comuni nella gestione delle segnalazioni di allarme.

Le nuove indicazioni riguarderanno non soltanto le scuole, ma anche altri uffici pubblici potenzialmente interessati da minacce analoghe.

La priorità resta garantire la sicurezza delle persone e la continuità delle attività scolastiche, intervenendo tempestivamente quando emergano elementi concreti di pericolo.