Allarme Codacons, gasolio sfiora 2,90 euro in autostrada: al servito arriva fino a 3,10 euro

Nuovo allarme sul fronte dei prezzi dei carburanti. Secondo un monitoraggio del Codacons sui listini comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in diversi distributori autostradali il prezzo del gasolio in modalità servito si sta avvicinando alla soglia dei 2,90 euro al litro.

Gasolio a 2,899 euro al litro

In particolare, sulle autostrade A11, A12 e A21 il diesel servito è stato segnalato a 2,899 euro al litro, mentre in numerose altre tratte autostradali vengono superati i 2,80 euro. Tra queste figurano la A4 Milano-Brescia, la A14 Bologna-Bari-Taranto, la A22 Brennero-Modena e la A1 Milano-Napoli.

Ancora più elevati alcuni prezzi riferiti ai carburanti speciali: sulla A4 Venezia-Trieste il gasolio speciale raggiunge i 3,048 euro al litro, mentre sulla A21 Torino-Piacenza arriva a 3,019 euro.

In alcuni distributori superati anche i 3 euro

Il Codacons segnala inoltre alcuni casi sulla rete stradale ordinaria nei quali il prezzo comunicato per il diesel servito supera addirittura i 3,10 euro al litro.

A Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, risulta comunicato al Mimit un prezzo di 3,189 euro al litro per il gasolio normale e di 3,269 euro per una tipologia di diesel speciale. In provincia di Cuneo, invece, sei distributori avrebbero comunicato un prezzo del diesel normale pari a 3,103 euro al litro.

Il Codacons chiede chiarimenti

Proprio su questi valori particolarmente elevati l'associazione dei consumatori ha chiesto al Ministero di verificare se si tratti di prezzi realmente applicati agli automobilisti oppure di possibili errori nella comunicazione dei listini.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, l'Antitrust avrebbe intanto fatto sapere di non aver rilevato irregolarità.

La situazione resta quindi sotto osservazione, soprattutto per l'impatto che ulteriori aumenti dei carburanti potrebbero avere sulle spese quotidiane delle famiglie e sui costi dei trasporti.