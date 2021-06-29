ALLARME DELLA POLIZIA POSTALE: GIRA SU WHATSAPP UN FALSO MESSAGGIO CON GREEN PASS COVID
La polizia postale ha lanciato un allarme per la diffusione di un messaggio WhatsApp che invita a scaricare il "Green Pass" chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. "Cliccando sul link - mette in guardia la polizia - l'ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale" e quindi viene "richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l'obiettivo di utilizzarli fraudolentemente".
La Polizia Postale raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza.
Non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari.
Eventuali messaggi sospetti potranno essere segnalati sul portale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it