Allarme della Polizia: torna la truffa dei falsi biglietti Alitalia

L’avvicinarsi delle vacanze estive sta dando nuova energia ai cybercriminali, che cercano di ingannare gli internauti con la solita truffa dei falsi biglietti aerei gratis. Dopo RyanAir è arrivato il turno di Alitalia: l’ex compagnia di bandiera è sfruttata, da qualche giorno, per una campagna phishing particolarmente pericolosa.

Lo schema di truffe come questa dei falsi biglietti in regalo Alitalia è sempre lo stesso. La vittima viene portata a cliccare su un post o su un link con la speranza di ricevere due biglietti gratis Alitalia. In realtà, come avvisa la Polizia di Stato sui suoi profili social, l’utente viene reindirizzato su siti maligni, strutturati per assomigliare in tutto e per tutto all’originale Alitalia. Ovviamente le persone che cadono in questa trappola non riceveranno nessun biglietto gratis, avranno “regalato” i loro dati personali a cybercriminali di ogni tipo, che potranno così utilizzarli per compiere i propri scopi.

L’allarme su questa nuova truffa, come detto, è stato lanciato dalla Polizia di Stato attraverso la propria pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia. A dire la verità non si tratta della prima volta che gli hacker fingono di essere Alitalia per regalare dei biglietti falsi in cambio dei dati degli utenti, già in passato i cyber criminali avevano usato questa tecnica. Mentre più di recente su WhatsApp si era diffusa la truffa legata a finti biglietti gratuiti RyanAir.

Difendersi da questo tipo di raggiri, fortunatamente, non è complicato. Per prima cosa ricordiamoci di non cliccare a cuor leggero su post sponsorizzati sui social media o su link in arrivo tramite messaggio di posta elettronica. In secondo luogo evitiamo sempre di inserire i nostri dati personali (come data di nascita, nome, cognome e indirizzo di residenza) su siti poco sicuri: il rischio di subire un furto di identità è altissimo. Infine, se siamo interessati alle offerte Alitalia, o di qualsiasi altra compagnia aerea, non dobbiamo fidarci di messaggi in arrivo via email o sui social: controlliamo direttamente sul portale ufficiale delle varie compagnie e visioniamo le promozioni attive per l’estate 2018.