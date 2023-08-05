ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “CICLONE PETAR, IN ARRIVO FORTE VENTO CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA”
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 06 Agosto 2023
Ecco di seguito il bollettino:
A SEGUITO DELLA PRESENZA DEL CICLONE PETAR, IN GRADUALE SPOSTAMENTO VERSO EST, SI PREVEDONO,
DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 5 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE:
- VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU SICILIA E CALABRIA E FINO A BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, IN ULTERIORE RINFORZO SU QUEST'ULTIMA, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, DALLA PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 06 AGOSTO 2023;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; -
STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA. C.N.M.C.A.