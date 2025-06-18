ALLARME FUGA DI GAS A PATERNÒ: STRADA CHIUSA IN VIA SANTA CATERINA, INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO E FORZE DELL’ORDINE

Paternò, 18 giugno 2025 – Massima attenzione questa mattina a Paternò per un allarme legato a una sospetta fuga di gas, segnalata nella zona di via Santa Caterina, l’arteria che collega i quartieri di...

L’allerta è scattata intorno alle 8:00, quando alcuni residenti hanno percepito un forte odore sospetto provenire dalla strada e hanno immediatamente avvisato le autorità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, affiancati da tecnici specializzati, che stanno effettuando le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza dell’area, tuttora in corso.

Secondo le prime informazioni, la dispersione potrebbe essere stata causata da recenti lavori svolti in zona, non riconducibili però alla rete di distribuzione del gas.

A scopo precauzionale, il tratto di via Santa Caterina interessato è stato completamente chiuso al traffico. L’area è stata transennata e presidiata da Carabinieri e Polizia Municipale, con l’obiettivo di allontanare i curiosi e garantire il massimo livello di sicurezza durante le operazioni.

Sono in corso scavi mirati nel punto da cui sembra provenire la perdita, nel tentativo di individuarne con precisione l’origine.

Sempre in via precauzionale, alcuni esercizi commerciali della zona sono stati evacuati per tutelare la sicurezza di lavoratori e cittadini.

Al momento non si registrano feriti né situazioni di pericolo immediato per i residenti, ma l’area resta sotto stretta sorveglianza fino alla conclusione degli interventi tecnici.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata, con l’evolversi della situazione.