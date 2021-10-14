ALLARME GAS DA SOTTOSUOLO, ALCUNE CASE EVACUATE A VULCANO

I Carabinieri a Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante presso alcune abitazioni, dove i residenti avevano segnalato la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo che, in una circostanza,...

I Carabinieri a Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante presso alcune abitazioni, dove i residenti avevano segnalato la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo che, in una circostanza, avevano perfino provocato malore ad alcuni animali domestici.

I militari hanno precauzionalmente allontanato le persone dalle abitazioni e richiesto l'immediato intervento di personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che, all'esito del sopralluogo, ha confermato che era in atto un fenomeno di degassamento con percentuale di anidride carbonica (CO2) al di sopra dei valori normali.

Tutti hanno trovato alloggio, alcuni presso una struttura ricettiva, altri presso abitazioni di familiari residenti nell'isola.

(ANSA).