ALLARME INCENDIO ALLA LIDL

Allarme incendio scattato presso la Lidl, pochi minuti faL'ipermercato fatto evacuare dal suono dell'allarme che segnalava "emergenza incendio", e fumo che proveniva dal magazzinoSul posto i vigili de...

25 agosto 2017 18:39
ALLARME INCENDIO ALLA LIDL -
Allarme incendio scattato presso la Lidl, pochi minuti fa

L'ipermercato fatto evacuare dal suono dell'allarme che segnalava "emergenza incendio", e fumo che proveniva dal magazzino

Sul posto i vigili del fuoco

IN AGGIORNAMENTO

